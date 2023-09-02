Kılıçdaroğlu Odatv kavgası yargıya taşındı! 'Mahkemede hesaplaşacağız'

Odatv İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Odatv'ye eleştiren Kılıçdaroğlu son olarak, "Odatv'nin geliri nereden onu sorun" ifadelerini kullanmıştı. Odatv ise Kılıçdaroğlu'na, "Soru sormayı bırak belge açıkla" çağrısı yapmıştı. Tartışmaları başlatan sözler ise Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda kullandığı, "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" ifadeleriydi.

Kılıçdaroğlu: Odatv’nin geliri nereden onu sorun?

Kılıçdaroğlu'nun maaş iddiasından sonra Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel köşe yazısında, "Ne bir belediye ne bir siyasetçi ne de başka bir kişi bırakın bize yazı karşılığı maaş, para vs. teklif etmeyi yanımıza yanaşma cüretinde bulunamaz" demişti.

Bu yazının ardından Ağırel'i arayan Kılıçdaroğlu da, "Odatv’nin geliri nereden onu sorun? Odatv’den Barışlar niye ayrıldı. Müyesser Yıldız niye ayrıldı. Ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Eskiden Odatv’yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum. Çünkü güvenmiyorum yani güvenmiyorum" diye konuşmuştu.

"Koca CHP Genel Başkanı dedikoducu yaşlı teyzelere benzedi"

Odatv İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi:

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"Üzgünüm Kemal Bey aklını kaybetmiş gibi. CHP’yi yıkıma sürüklüyor. 37 yıldır gazetecilik yapan bana bu çamuru attığı için onu hiç affetmeyeceğim, demek koltuk sevdası insanı bu derece kişilik erozyonuna uğratıyor. Koca CHP Genel Başkanı dedikoducu yaşlı teyzelere benzedi, her gün bir tuhaf söz söylüyor. Odatv hesapları her yıl denetime uğruyor ve bunu bilmesine rağmen yalan konuşuyor. Türkiye ve CHP için üzgünüm. 6 aydır Odatv okumuyormuş, daha geçen gün arayı düzeltmek için ne yaptığını kime ne telefon açtığını kendisi açıklasın, ayıptır."

Soner Yalçın'dan 100 bin liralık tazminat davası

Odatv'de yer alan haberde, "Kılıçdaroğlu söz konusu açıklamaları yapmayınca Odatv İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın, Kemal Kılıçdaroğlu’na 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı" denildi.

Avukat Feza Yalçın tarafından hazırlanan söz konusu dava dilekçesinde, “Davalının gerçek olmayan iddialar ile müvekkillerimin kişilik haklarına itibarlarına ağır hakaret ve iftirada bulunması neticesinde TMK m.24 ve TTK m.54 hükümlerini ihlal etmesi, TBK m.49, 57 ve 58/1 hükümleri gereğince manevi tazminat talebi” dile getirildi.