Kılıçdaroğlu neden sessiz? Tek bir tweet dahi atmadı

4 Mayıs’ta CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin adaylığına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 milyondan fazla takipçisi olan sosyal medya hesaplarından dahi paylaşmadı.

YAN YANA GELMEDİLER

Muharrem İnce’nin adaylığını açıklarken ‘Gel bakalım buraya Muharrem İnce’ diyerek çağıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yapılan törenin ardından bir kez daha yan yana gelmediler. İnce’nin adaylık başvurusunu bile CHP’li bir grup heyet YSK’ya bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığını Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli birlikte giderek YSK’ya iletmişti.

"HAYIRLI OLSUN" DAHİ DEMEDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarına bakıldığında 4 gün geçmesine rağmen Muharrem İnce’nin adaylığına dair tek bir paylaşımda bile bulunmamış olması dikkat çekti. 6 milyondan fazla takipçisi olan Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı Muharrem İnce için ‘Hayırlı olsun’ dahi dememesi kendisini takip eden CHP’li seçmenleri şaşırttı.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI İÇİN İLK PAYLAŞIM BAHÇELİ'DEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Cumhur İttifakı’nın adayı olarak açıklandığı andan sonra ilk paylaşımı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmuştu.