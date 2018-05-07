Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu neden sessiz? Tek bir tweet dahi atmadı

Muharrem İnce, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. İnce’nin adaylığını açıklayanKılıçdaroğlu, 4 gün geçmesine rağmen hiç yan yana gelmezken sosyal medya hesaplarından dahi İnce hakkında tek bir paylaşım yapmadı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:49

4 Mayıs’ta CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin adaylığına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 milyondan fazla takipçisi olan sosyal medya hesaplarından dahi paylaşmadı.

YAN YANA GELMEDİLER

Muharrem İnce’nin adaylığını açıklarken ‘Gel bakalım buraya Muharrem İnce’ diyerek çağıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yapılan törenin ardından bir kez daha yan yana gelmediler. İnce’nin adaylık başvurusunu bile CHP’li bir grup heyet YSK’ya bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığını Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli birlikte giderek YSK’ya iletmişti.

"HAYIRLI OLSUN" DAHİ DEMEDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarına bakıldığında 4 gün geçmesine rağmen Muharrem İnce’nin adaylığına dair tek bir paylaşımda bile bulunmamış olması dikkat çekti. 6 milyondan fazla takipçisi olan Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı Muharrem İnce için ‘Hayırlı olsun’ dahi dememesi kendisini takip eden CHP’li seçmenleri şaşırttı.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI İÇİN İLK PAYLAŞIM BAHÇELİ'DEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Cumhur İttifakı’nın adayı olarak açıklandığı andan sonra ilk paylaşımı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmuştu.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:49
  1. Yalova
  2. CHP
  3. Muharrem İnce
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Binali Yıldırım
  7. Devlet Bahçeli
  8. MHP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korgenerali derdest edenlere müebbet istendi
    1. Korgenerali derdest edenlere müebbet..
    2. Milli SİHA tam isabetle vurdu
    3. Düğüne 2 saat kala feci kaza! Damat..
    4. Korkunç vahşet! Bu nasıl insanlık
    5. Milyonlarca İngiliz gelecek
    6. 24 Haziran Ak Parti Sakarya..
    7. Bahçeli şampiyonları tebrik etti
    8. Dizel motorlarda devrim gibi yenilik
    9. Para karşılığı Kur'an okumak caiz midir?
    10. Ruhani resti çekti: Siz olmasanız da..
    11. Netanyahu'nun ayakkabı pastası Japonya..
    12. Evde üzüm sirkesi nasıl yapılır?
    13. Akşener, Muharrem İnce görüşmesini..
    14. Cenk Tosun'dan iddialı açıklama!..
    15. Kahvaltılık ezme nasıl yapılır?
    16. Oruç tutmanın bir faydası daha..
    17. 24 Haziran Ak Parti Konya milletvekili..
    18. Fenerden altyapıya dev yatırım geliyor!
    19. Fransa'dan ABD'ye savaş uyarısı!
    20. Beşiktaş'a Sergen Yalçın bombası!
    Kuveyt Türk
    Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
    Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Diriliş'te sürpriz! Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık fotoğrafı ortaya çıktı
    Diriliş'te sürpriz! Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık fotoğrafı ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı