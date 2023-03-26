  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kılıçdaroğlu mu İnce mi? Aslı Baykal safını belli etti
Gündem

Kılıçdaroğlu mu İnce mi? Aslı Baykal safını belli etti

Yeniakit Publisher
2023-03-26 15:14:00 -
Kılıçdaroğlu mu İnce mi? Aslı Baykal safını belli etti

CHP'den istifa eden ve yaptığı paylaşımlarla muhalefete karşı sert bir tutum sergileyen CHP eski Genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, tarafını belli etti.

Bir süredir hangi partiye geçeceği, milletvekili adayı olup olmayacağı tartışmaları süren Aslı Baykal, Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye destek verdi.

İstifa ettikten sonra CHP yönetimine karşı sert bir muhalefet sürdüren Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, Muharrem İnce’ye desteğini açıklayıp, İnce’yi “cesur yürek” ilan etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasının ardından 15 gündür sosyal medyada sesi soluğu çıkmayan Aslı Baykal, yeniden sahalara döndü. Aslı Baykal’ın milletvekili adayı olup olmayacağı halen netleşmedi.

15 gün suskun kaldıktan sonra

Kişisel Twitten hesabından son paylaşımını, 15 gün önce Saadet Partisi tabanından Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yönelik eleştirilere destek veren Aslı Baykal, 15 günlük suskunluğunu bozdu. Baykal, “Büyük baskılarla insanların aday olmasının engellendiği ve nereye olduğunu bilmediğimiz bir yöne doğru sürüklendiğimiz bu ortamda aday olan cesur yürek Muharrem İncenin adaylığı hayırlı olsun” dedi.

Daha şimdiden başladı! Aslı Baykal’dan ‘anlayana’ Kılıçdaroğlu ikazı
Daha şimdiden başladı! Aslı Baykal’dan ‘anlayana’ Kılıçdaroğlu ikazı

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha şimdiden başladı! Aslı Baykal’dan ‘anlayana’ Kılıçdaroğlu ikazı

Aslı Baykal'dan çok konuşulacak 6'lı Masa çıkışı: En delikanlı onlar çıktı
Aslı Baykal'dan çok konuşulacak 6'lı Masa çıkışı: En delikanlı onlar çıktı

Siyaset

Aslı Baykal'dan çok konuşulacak 6'lı Masa çıkışı: En delikanlı onlar çıktı

Aslı Baykal bombası! Ankara'da kulisler hareketlendi
Aslı Baykal bombası! Ankara'da kulisler hareketlendi

Gündem

Aslı Baykal bombası! Ankara'da kulisler hareketlendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

dikkatli bakıp karar vermek

gercektende muharrem incede insanları etkileyn dobra dobra sözler var arada bir dozacını kacırsada bence kemal beyden daha iyi baskan olur
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23