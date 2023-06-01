Kılıçdaroğlu mu durduruyor? Freni boşalan Ekrem'e Sarıgül taktiği

Baykal'la yarıştığı 2005 yılındaki CHP kurultayı çok gergin geçen ve kavgaların akıllara kazındığı Sarıgül, İmamoğlu'na kendi yaptığı hataları yapmaması gerektiği uyarısında bulundu.

"Sakin olmaları lazım"

"O arkadaşlara tavsiyem şudur; ben geçmişte zamansız davrandım, heyecanlı davrandım. O gün mesela Baykal'ın karşısına çıkmasaydım da bir kurultay sonra çıksaydım..." diyen Sarıgül, "Yüzde 40'la kaybettim. Tecrübesizlikle kaybettik. O arkadaşların sakin olması lazım." ikazı yaptı.

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