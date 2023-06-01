Kılıçdaroğlu mu durduruyor? Freni boşalan Ekrem'e Sarıgül taktiği
Yedili Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hezimetle çıktığı bir seçimin ardından daha şaşırtmayarak istifa etmedi. Seçimlerden sonra CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, CHP'de çatlağa neden olacak bir 'değişim' çıkışı yaptı. Bunun üzerine CHP liderliği için 2005 yılında yarışıp Deniz Baykal'a yenilen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İmamoğlu'nun çıkışını değerlendirdi.
Baykal'la yarıştığı 2005 yılındaki CHP kurultayı çok gergin geçen ve kavgaların akıllara kazındığı Sarıgül, İmamoğlu'na kendi yaptığı hataları yapmaması gerektiği uyarısında bulundu.
"Sakin olmaları lazım"
"O arkadaşlara tavsiyem şudur; ben geçmişte zamansız davrandım, heyecanlı davrandım. O gün mesela Baykal'ın karşısına çıkmasaydım da bir kurultay sonra çıksaydım..." diyen Sarıgül, "Yüzde 40'la kaybettim. Tecrübesizlikle kaybettik. O arkadaşların sakin olması lazım." ikazı yaptı.
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