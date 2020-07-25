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Aktüel

Kılıçdaroğlu: "Meclisin açılışının birinci yüzyılını bitirdik. Sorunlarımızı nasıl çözeceğimizi anlatan İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesini hazırladık"

Yeniakit Publisher
2020-07-25 12:32:24 -
Kılıçdaroğlu: "Meclisin açılışının birinci yüzyılını bitirdik. Sorunlarımızı nasıl çözeceğimizi anlatan İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesini hazırladık"
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