‘Kılıçdaroğlu’ Meclisi karıştırdı!

AK Parti Balçova Meclis Üyesi Abdulhakim Evin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planına ilişkin yaptığı konuşmada, Gezi eylemlerini hatırlatarak, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. CHP Grubu Evin’i protesto edererek tehdit ederken, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay “Sizi susturmak zorunda kalırım” diyerek uyarıda bulundu.

CHP’liBornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Sen bizim genel başkanımıza hakaret edemezsin. Kimse burada CHP Genel Başkanı hakkında konuşamaz, herkes haddini bilecek” diye bağırdı.

CHP ve AK Parti sıraları birbirine “Haddini bileceksin” diye bağırdı. Birbirinin üstüne yürüyen taraflara zabıta ve güvenlik ekipleri müdahale etti.