'Kılıçdaroğlu mavi boncuk dağıtıyor!'

HDP'nin destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'la imzaladığı protokole değinen Yılmaz, ''Kılıçdaroğlu bir yandan Zafer Partisi'ne 'seçileyim senin dediğini yapacağım' diyor diğer yandan dönüyor HDP'ye 'ne dersen senin dediğin gibi olacak' diyor. İki zıt talep var burada. Birbirine iki zıt kutup var.

Birisi diyor ki PKK'nin bitmesi lazım, terörle mücadelenin sürmesi lazım diyor. Irkçılık yapıyor, Kürt yoktur diyor, Şeyh Said'e hakaret ediyor. HDP de diyor ki Ümit'in orda olmasının bize hiçbir zararı yok, toplumun saygı duyduğu kişilere hakaret etmesinin hiçbir kıymeti yok, biz oylarımızı vereceğiz, destekleyeceğiz. Gerisine bakmıyoruz, kimin ne söylediğine. Kürtçenin önünde kaldırılan tüm engelleri tekrar getirmeyi düşünen, yasaklamayı düşünen bir insan ama.. sorun yok diyor. Kılıçdaroğlu ikisine de aynı anda mavi boncuk dağıtıyor. Sen kimin gibi yapacaksın? DEVA'nın dediği gibi mi olacak Gelecek'in dediği gibi mi olacak?

Zafer Partisi'nin dediği gibi mi olacak yoksa HDP'nin dediği gibi mi olacak?'' ifadelerini kullandı.