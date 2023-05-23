Kılıçdaroğlu küçük ortaklarını dinlemedi! Ümit Özdağ ile anlaştılar
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaştıklarını duyurdu.
Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararından sonra ATA İttifakı üyelerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 6'lı masaya katılmak istedi.
Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'ın talebini 6'lı masadaki ortaklarına ilettiği belirtilmişti.
Meral Akşener ile Gültekin Uysal "Konu bizimle değerlendirilmedi" açıklaması yaptılar.
Bugün saat 11:00'da yapılması planlanan "ortaklık" açıklaması Özdağ tarafından yarın 11:00'a ertelendi.
Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun Özdağ'a onay vermediği iddia edildi.
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Süreç bu şekilde ilerlerken, Ümit Özdağ Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, Kılıçdaroğlu ile anlaştıklarını duyurdu.
Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık.
Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız.