Kılıçdaroğlu komedisi: İlk turda alırız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde gazetecilerle sohbetinde, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanacaklarını söyledi.

T24'ten Asuman Aranca'nın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, "İlk turda mı biter seçim? Altılı masanın adayı kazanır mı ilk turda?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Parlamento aritmetiği lehimize olur. Lehimize sonuçlanır. Bu tablo giderek kendisini gösteriyor. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi artık AK Parti'nin önünde gidiyor. Ve önümüzdeki süreç içinde bu biraz daha hızlanarak devam edecek. Parlamentoda da çoğunluğu alacağız. Millet İttifakı olarak çoğunu alacağız. Amacımız ki onu da gene altı lider bir arada belirleyeceğiz. Belli bir zaman dilimi içinde güçlendirilmiş parlamenter sistemi ayağa kaldırmak ve bozulan çarkları yeniden işler hale getirmek. Cumhurbaşkanlığını birinci turda alırız."

Muharrem İnce: İlk turda alırız

Türkiye'nin en çok seçim kaybeden liderlerinden biri olan Kılıçdaroğlu, 2018'de Erdoğan'ın karşısına çıkmaya cesaret edemeyip, partiden göndermek istediği Muharrem İnce'yi aday yapmıştı. İnce, seçim sürecinde, "Ben seçimi birinci turda alabilirim. İlk çıktığımızda 2. tur hesabı yapıyorduk ama şimdi bıraktım bu hesabı. Birinci turda alabilir miyim onun üzerine çalışıyorum." demişti.