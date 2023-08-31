Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamak için her yolu deniyor! Şimdi de seçim mağlubiyetini onlara kesti O yüzden kazanamamışlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "yetmez ama evetci" Oral Çalışlar’a verdiği röportaj tartışmalara neden oldu. Kılıçdaroğlu başında bulunduğu partinin çağdaş ulusçu bir parti olduğunu da unutarak dışardan biri gibi hayret verici bir “ulusalcı seçmen” analizi yaparak seçimleri ulusalcılar CHP’ye oy vermediği için kaybettiklerini iddia etti.

Kılıçdaroğlu röportajda şu ifadeyi kullandı ‘Ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusu’ ile oylarını dönüp tekrar Erdoğan’a verdiler.”

AK PARTİ ESKİLERİNE SAHİP ÇIKTI

Kılıçdaroğlu’nun Oral Çalışlar’a verdiği röportajda önce müttefiklerine sahip çıktı. CHP seçmeni tarafından yoğun bir şekilde eleştirilen, eski AK Parti’lilerin CHP listelerinden milletvekili yapılmasının doğru olduğunu belirten Kılıçdaroğlu bu isimlere sahip çıktı:

“Diğer partilerle oluşturduğumuz milletvekili aday listelerine yönelik eleştiriler haksızdır. ‘Parti sağa kayıyor’ haksız değerlendirmeleri yapıldı. Bazı ulusalcı seçmenler bu propagandanın da etkisiyle aşırı milliyetçi seçenekleri tercih etti.”

ÖZELEŞTİRİ YOK SUÇLAMA VAR

Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra kamuya açık bir özeleştiri yapmadığı gibi seçimi AK Parti’nin kaybettiğini öne sürmüştü. Şimdiyse Çalışlar’a verdiği röportajda şunları söylüyor:

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“Seçimden birkaç gün sonra kamuoyu önüne ekibimle birlikte çıkıp hesap vermeyi, bir özeleştiri yapmayı gerçekleştirebilirdik. Aslında parti kademelerinde bunu yaptık. Ama açıktan herkesi bilgilendirici bir değerlendirme yapmamış olmamız bir eksiklik.”

CHP lideri seçim yenilgisine ilişkin bir özeleştiri vermek yerine ulusalcı hassasiyetleri olan seçmenleri suçladı. Kılıçdaroğlu’nun ifadeleri tam olarak şöyle:

“Kararsız muhafazakârlar, ‘Ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusu’ ile oylarını dönüp tekrar Erdoğan’a verdiler.”

“BEN GİDERSEM PARTİ DAĞILIR”

Kılıçdaroğlu seçim yenilgisi üzerine kendisine yönelik istifa baskının partiyi dağıtacağını da söyledi.

“Üzerimizde seçim sonrası ağır bir baskı oluştu. Partiyi dağıtacak kadar sert bir baskı. Bu hâlâ sürüyor.”