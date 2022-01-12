Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'na karşı! Sadece 1 dakika içinde...

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A Haber ekranlarında Merve Türkay moderatörlüğünde yayınlanan ‘Memleket Meselesi’ programında konuklar gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin dev hamlelerine karşın, muhalefetin yatırım-proje karşıtlığının konuşulduğu yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun S-400’e ilişkin birbiriyle çelişkili ifadeleri ekrana yansıtıldı.

Kılıçdaroğlu'nun çelişkili ifadeleri

Geçtiğimiz günlerde katıldığı 'Teke Tek' programında Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, S-400'ün alınmasına karşı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Niye aldılar S-400'ü? Kim bize saldıracak? Yunanistan mı, Suriye mi, Irak mı, İran mı kim bize saldıracak? Niye aldık? Siz eğer NATO gibi bir ittifakın içindeyseniz ve bu ittifak demokrasi ve savunmayı beraber ele alıyorsa, siz bulunduğunuz ittifakın dışında başka bir silahlanma yaparsanız, nasıl ortak tatbikat yapacaksınız?"

S-400'ün alınmasına karşı çıkan Kılıçdaroğlu 1 dakika sonra ise kendisiyle çelişen ifadelerde bulunarak, Türkiye'nin hava savunma sisteminin zayıf olduğunu ileri sürdü.

CHP lideri açıklamasında, "Şu anda hava savunma sistemimiz çok zayıf, bütün dünya bunu biliyor. Bu bölgede hava savunma sistemi en zayıf olan ülke şu anda Türkiye." şeklinde konuştu.