Kılıçdaroğlu, kendisine saldıran CHP'li gazetecilere saydırdı! 'Gazeteciliklerini sorgularım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bir kez daha yenilgiye uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine saldıran yandaş gazetecilerine saydırdı. Seçimlerin ardından ilk grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "CHP demokrasinin temel taşıdır. Gelen eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Kalemini satmayan, haklı eleştiri yapan gazetecilere saygım var. Ama kalemini satan, onurlu davranmayan, kendini savcı ve yargıç ilan edip karar verenlerin gazeteciliğini sorgularım." dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından partisinin ilk grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında yenilgilere doymayan Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran yandaş gazetecilere saydırdı.

"KALEMİNİ ELİNE ALIP ÖNYARGIYLA HAREKET EDENLERİN GAZETECİLİĞİNİ SORGULAMAK GÖREVİM"

"Hiç kimse unutmasın gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir, kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin." diyen Kılıçdaroğlu, "Beklediğimizi alamadık, kazanamadık. Arkasından elbette eleştiriler gelecekti. Eleştirilerin tamamını saygıyla karşılıyorum ama kalemi eline alıp önyargıyla hareket edenlerin gazeteciğini sorgulamak da benim görevimdir." ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki açıklamalarından satır başları:

"Bir değişim yapacaktık, ülkemize demokrasiyi getirecektik. Beklediğimizi alamadık, kazanamadık Eleştirilerin tamamını saygıyla karşılıyorum ama kalemi eline alıp da önyargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan, haklı eleştirilerini yazan bütün gazetecilere saygım vardır ama kendisini bir anda savcı yerine, yargıç yerine koyan gazeteciyi sorgulamak benim görevimdir.

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Hiç kimseyi ötekileştirmeyecektik, yeni bir anlayışı bu ülkeye getirecektik, bu idealimizden asla vazgeçemeyiz, inançla, kararlılıkla, bu ülkeye demokrasiyi gerçek anlamda getirinceye kadar yolumuza devam edeceğiz.

İnsanlık tarihi bir demokrasi tarihidir bu ülkede o demokrasinin mihenk taşı da Cumhuriyet Halk Partisi’dir. CHP küllerinden yeniden doğacaktır. Bu Saraylıları elbette göndereceğiz, birlikte göndereceğiz.

Ben CHP’nin bir üyesi olması şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım, bu şeref benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır. Ben bir genel başkan olarak partimin sadece yakın geleceğini değil uzun hedefli yapısını da düşünüyorum. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.

Değişimin parçası olmak isteyen bireysel beklentiden arınmalı.

Kurultay kararımızın gündeminde değişim var. Değişimin önünü açacağım. Hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan bir kişi değilim, değişimin önünü tamamen açacağım."