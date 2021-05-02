Kılıçdaroğlu kendini hakim sanıyor! Demirtaş boşuna yatıyormuş

Katıldığı programda Zafer Arapkirli'nin "Niye Ahmet Altan'a, Nazlı Ilıcak'a sahip çıkma gereği duydunuz? Siz bu insanlara haksızlık yapıldığını mı düşünüyorsunuz" sorusunu yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, terör sevici HDP'li Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın boş yere hapis yattığını iddia etti.

Kendisini hukukun üstünde gören Kılıçdaroğlu şu skandal ifadeleri kullandı:

"Herkes şunu çok iyi bilsin ki, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Benim dostum olur, olmaz... Benimle aynı düşünceyi taşır yada taşımaz, birilerine haksızlık yapılır ve ben susarsam insan olamam, dilsiz şeytan olurum.

Evet. Neden bu kadar uzun süre içeride kaldılar? Bazıları ellerini kollarını sallayarak geziyorlar halen. Gazeteci olarak görüp görmemem değil konu.

Selahattin Demirtaş da, Osman Kavala da dahil olmak üzere pek çok haksızlık var. Askeri öğrenciler boşu boşuna yatıyor içeride."