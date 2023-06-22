  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yılmaz ve Bakan Şimşek'ten BAE'ye çalışma ziyareti

Reha Muhtar'ın 14 yaşındaki kızından kan donduran itiraflar! 'Babamın yüzünden okula hep sarhoş gittim'

Katar dünyaya ilan etti! Tarihi anlaşması: enerji, gıda güvenliği ilişkilerini ele aldı! Duyuruldu

Altında bu beklenmiyordu! Her dediği çıkan Memiş son tahminini yaptı: altını olan bunu yapsın! Dolar düşecek, o rakamı görecek

28 Şubat dimdik duran bir anlayış diyen Vali Çiçek Türkiye'ye duyurdu: Kelime-i Tevhid’in ruhuna uygun!

Altında her dediği çıkan Hatice Kolçak son tahminini Türkiye'ye duyurdu: 340 lira birden olacak

ABD'den Hakan Fidan açıklaması

Altında ortalık karışacak gibi! Ekonomist Artuğ Çetin üstüne basa basa uyardı: Altını olan bunu yapsın

Allgaier Alman otomotiv devi iflas başvurusunda bulundu: Dev şirketi iflas etti! Dünyaca ünlü şirkette iflas şoku!

İşte bu beklenmiyordu! Dev sağlık şirketi iflas etti
Medya Kılıçdaroğlu kaybetti Fatih Portakal yalakalığa başladı: Erdoğan doğru söylüyor
Medya

Kılıçdaroğlu kaybetti Fatih Portakal yalakalığa başladı: Erdoğan doğru söylüyor

Yeniakit Publisher
2023-06-22 01:16:00 -
Kılıçdaroğlu kaybetti Fatih Portakal yalakalığa başladı: Erdoğan doğru söylüyor

Seçimlerden önce övgüler düzüp seçimleri kaybetmelerinin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener'i neredeyse her gün hedef alan Fatih Portakal, "Kılıçdaroğlu'nun anlamadığı şu; Altılı masanın altısıyla olmuyor. Erdoğan ne diyor? 'Altılı değil on altılı masa kursan yine kazanamazsın'. Doğru söylüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimde mağlup olan Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Parti MYK'sını yenileyen Kılıçdaroğlu "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı verdi. CHP'deki iç karışıklık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Topyekün değişim" çağrısı daha da alevlendi.

"Erdoğan doğru söylüyor"

İstifa çağrılarına rağmen diktatörlüğünü pekiştiren adımlar atan Kılıçdaroğlu'na parti tabanından gelen tepkiler dinmiyor. CHP yandaşı gazeteci Portakal, CHP liderinin aynı hataları yaparak farklı sonuçlar elde etmeyi amaçladığını söyleyip, "Kılıçdaroğlu'nun anlamadığı şu; Altılı masanın altısıyla olmuyor. Erdoğan ne diyor? 'Altılı değil on altılı masa kursan yine kazanamazsın'. Doğru söylüyor." ifadelerini kullandı.

"O masa dağıldı"

Portakal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlamadığı şu, 6'lı masanın 6'sıyla olmuyor. Dünkü söz çok enteresan bir sözdü. İster istemez iktidar partisine Erdoğan'a gollük bir pas denir ya, gollük pas attı. 16 masayla da otururum diyor gerekirse böyle bir sözü var. Bu gitmiyor işte, bu bir başarı getirmiyor. Aynı hataları yaparak farklı sonuçlar elde edemezsiniz. O masa bana göre dağıldı. Partilerin kendi yörüngesine de girmesi gerekiyor. "

Kılıçdaroğlu’na isyan etti diye Fatih Portakal’ı ‘Kripto Muhalif’ ilan ettiler
Kılıçdaroğlu’na isyan etti diye Fatih Portakal’ı ‘Kripto Muhalif’ ilan ettiler

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu’na isyan etti diye Fatih Portakal’ı ‘Kripto Muhalif’ ilan ettiler

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nu bombaladı! "Satılık" çıkışı şok etti
Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nu bombaladı! "Satılık" çıkışı şok etti

Gündem

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nu bombaladı! "Satılık" çıkışı şok etti

'Asgari ücret için hükümetten bilgi aldım' demişti! Fatih Portakal duyurdu: Erdoğan bunu yapacak
'Asgari ücret için hükümetten bilgi aldım' demişti! Fatih Portakal duyurdu: Erdoğan bunu yapacak

Ekonomi

'Asgari ücret için hükümetten bilgi aldım' demişti! Fatih Portakal duyurdu: Erdoğan bunu yapacak

Eyvah eyvah! Bu kavga karakolda biter! Ahmet Hakan’dan olay "Fatih Portakal" sözleri
Eyvah eyvah! Bu kavga karakolda biter! Ahmet Hakan’dan olay "Fatih Portakal" sözleri

Medya

Eyvah eyvah! Bu kavga karakolda biter! Ahmet Hakan’dan olay "Fatih Portakal" sözleri

Solaklar birbirine girdi! Fatih Portakal şok olacak
Solaklar birbirine girdi! Fatih Portakal şok olacak

Medya

Solaklar birbirine girdi! Fatih Portakal şok olacak

Fatih Portakal’dan bir tokat Kılıçdaroğlu’na, bir tokat Akşener’e! Neye uğradıklarını şaşıracaklar
Fatih Portakal’dan bir tokat Kılıçdaroğlu’na, bir tokat Akşener’e! Neye uğradıklarını şaşıracaklar

Gündem

Fatih Portakal’dan bir tokat Kılıçdaroğlu’na, bir tokat Akşener’e! Neye uğradıklarını şaşıracaklar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23