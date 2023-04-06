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Gündem Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında ne söz verdi... HDP'li Sakık ihanet pazarlığını ifşaladı
Gündem

Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında ne söz verdi... HDP'li Sakık ihanet pazarlığını ifşaladı

Yeniakit Publisher
2023-04-06 10:49:00 - 2023-04-06 14:25:50

Eski Ağrı Belediye Başkanı HDP'li Sırrı Sakık, iktidara geldiklerinde teröristbaşı Öcalan'ı serbest bırakacaklarını açıkladı. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen HDP'li Sakık, "kapalı kapılar ardında konuşulanları deklare etme" çağrısında bulundu.

HDP'li Sırrı Sakık, 6'lı koalisyondaki partilerin kendilerinin verecekleri destek sayesinde iktidara geleceklerini belirterek, karşı çıkan ittifak ortaklarını uyardı.

İktidar olduklarında "demokratik cumhuriyeti inşa edeceklerini" belirterek, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ve tutuklu PKK'lıları serbest bırakacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da 'kapalı kapılar ardında konuşulanları deklare etme' çağrısında bulundu.

"GERİ DÖNÜŞ BAŞLAMALIDIR"

HDP'li Sakık, terörden tutuklu PKK'lılara özgürlük vaadinde bulundu. 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceklerini açıklayan HDP'li Sakık, "Bizim hesabımız mevki, makam değil, 100 yıllık Cumhuriyeti'nin demokratikleşmesidir. Demokratik bir Cumhuriyeti birlikte inşa etmeliyiz. Binlerce arkadaşımız içerde, on binlerce arkadaşımız sürgünde. Geri dönüş başlamalıdır cezaevinden, sürgünden, nerede olursa... 100 yılık ret ve inkar için bu seçimlerde halkımıza gideceğiz 100 yıllık Cumhuriyetin politikalarına mı onay vereceğiz yoksa yeni yüzyılı birlikte mi inşa edeceğiz. Biz böyle bakıyoruz." dedi.


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"KAPALI KAPILAR ARDINDA SÖYLENENLERİN DEKLARE EDİLMESİ GEREKİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen HDP'li Sakık, "kapalı kapılar ardından söylenenlerin" kamuoyu ile açıklanması gerektiğini söyledi.

HDP'li Sakık, "Kılıçdaroğlu da açık ve net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir." dedi.

GENEL AF VAADİ

İktidara geldikleri anda cezaevinde olan teröristbaşı Öcalan ve diğer PKK'lıları serbest bırakacaklarını söyleyen HDP'li Sakık, "Biz geldiğimizde içeride 350 bin mahkum var ve sürgünde olan arkadaşlarımız var bunların geri dönüşü için genel af düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem genel affı masaya yatıracağız. Bunları bekliyoruz. Belediye başkanları cezaevinde ve dışarıda olanların da içeride olanların da yerine kayyum atandı. Geldiğimiz gün ilk işimiz bu kayyumları oradan alacağız." ifadelerini kullandı.

ORTAKLARA "HAİNLİK" UYARISI

6'lı koalisyonu oluşturan partilerin kendilerinin desteği sayesinde bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi makamları paylaşacağını vurgulayan HDP'li Sakık, ittifak ortaklarının kendilerine "parmak salladığını" söyledi.

HDP'li Sakık, şöyle konuştu:
"İktidarı paylaşıyorlar, Cumhurbaşkanı Yardımcılıklarını, Bakanlıkları, Milletvekilliklerini paylaşıyorlar. Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız HDP. Bazı siyasi partiler 6'lı masadaki bize zaman zaman parmak sallıyorlar. Bizimle gelecekler Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklar, bize de parmak sallayacaklar."

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Yorumlar

Gültekin

Ey Türk halkı, HDP'li Sırrı Sakık'a bakınız açık yürekliliğinden dolayı kutluyoruz; CHP'li Kılıçdaroğlu'nun HDP'lilerle görüşmesinde hani hiç bir pazarlık yapmadıkları yalanını Sakık ifade ediyor, Apo dahil bütün PKK'lıları serbest bırakacaksın, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vereceksin, teröristlere yardımdan içeri alınan başkanları af edeceksiniz, kayyum atamayı kaldıracaksın, Cumhuriyetle hesaplaşacaksın, 100. Yıl Cumhuriyeti değiştireceksin, Yeni Yüzyıl inşaa edeceksin, olmayan red ve inkarı kaldıracaksın v.s. Kılıçdaroğlu, Sakık kadar mert olan halkını kandırma.

KÖKSAL

Rabbim'in laneti zalimlerin üzerine olsun... Rabbim önce Münafıklardan sonra kafirlerden bizleri korusun, Amiiin
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