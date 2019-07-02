Kılıçdaroğlu kantarın topuzunu kaçırdı! Bir yanda Ilıcak, bir yanda Demirtaş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Eren Erdem, Nazlı Ilıcak ve Selahattin Demirtaş'ın suçsuz olduğunu öne sürdü.

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