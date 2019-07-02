Kılıçdaroğlu kantarın topuzunu kaçırdı! Bir yanda Ilıcak, bir yanda Demirtaş
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Eren Erdem, Nazlı Ilıcak ve Selahattin Demirtaş'ın suçsuz olduğunu öne sürdü.02 Temmuz 2019 Salı 14:45
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında FETÖ'ye, PKK'ya ve darbe girişimine destek veren isimlerin haksız yere cezaevinde olduğunu öne sürerek büyük bir skandala imza attı.
Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Şimdi adalet reformundan söz ediliyor. Bu adaletin olmadığını gösteriyor. Getireceğiniz adalet paketinde Eren Erdem'in dışarıya çıkacağına söz veriyor musunuz? Hangi suçu var Eren Erdem'in? Sadece Eren Erdem değil; Osman Kavala var, askeri öğrenciler var. Sırrı Süreyya Önder, siyasette önemli bir entelektüel. Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride? Barış bildirisine imza atanları hapse attınız. Cumhuriyet yazarları niye hapisteler?" ifadelerini kullandı.
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