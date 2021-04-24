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Gündem Kılıçdaroğlu kadro sözünü çabuk unuttu! Taşeron işçi CHP'nin genel merkezinde hayatını kaybetti
Gündem

Kılıçdaroğlu kadro sözünü çabuk unuttu! Taşeron işçi CHP'nin genel merkezinde hayatını kaybetti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu CHP'nin merkezinde ‘taşeron' dramı. Engin Gündüz, taşerona son vereceğini açıklayan CHP'nin genel merkezinde öldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 12:00:00 -
Kılıçdaroğlu kadro sözünü çabuk unuttu! Taşeron işçi CHP'nin genel merkezinde hayatını kaybetti

Ankara'daki CHP Genel Merkez'inde temizlik işçisi olarak çalışan Engin Gündüz, sırtında şiddetli ağrı hissedince arkadaşına mesaj atıp yardım istemeye çalıştı. O sırada kalp krizi geçiren Gündüz'ü sağlık ekiplerinin müdahalesi de kurtaramadı.

Gündüz'ün CHP Genel Merkezi'ne önce bir güvenlik firmasının taşeron kadrosundan güvenlikçi olarak girdiği, ardından da temizlikçi olarak görevlendirildiği öğrenildi. Asgari ücret artı mesai alan taşeron işçinin ölümü, bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte verdiği sözleri hatırlattı.

Kılıçdaroğlu kadro sözünü çabuk unuttu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı 2018'de taşeron işçilere kadro sözü vermişti. Taşeron sistemini 'köle düzeni' olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, "Sözümüz söz hiçbir ayrımcılık yapmadan sonuna kadar kadroyu vereceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Akşam

 

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