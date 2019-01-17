Kılıçdaroğlu itiraf etti! "24 haziran gecesini iyi yönetemedik"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, internet medyası temsilcilerini, CHP Genel Merkezi’nde ağırladı. Toplantıda CHP lideri, Aziz Kocaoğlu’nun geçen gün Genel Merkez’e gelerek yeniden aday olabileceğini de değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, “Tekrar aday olmak istediğini söyledi, ben de aday adayı olabilirsiniz, sorun yok dedim. Neden olmak istediğini ifade etti. Teşekkür ettik, ayrıldı” ifadelerini kullandı.

Bu adaylık açıklamasının İzmir’e adaylığı gündemde olan Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’i engellemek olduğu iddialarını da cevaplandıran CHP lideri, “Aslolan buradan (Genel Merkez) çıkacak kararlar” demekle yetindi. Bu sırada toplantıda bulunan Tuncay Özkan soruyu tebessüm ederek yanıtsız bıraktı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“24 HAZİRAN GECESİNİ İYİ YÖNETEMEDİK”

Seçmende bir küskünlük var ama sizle de ilgili. Sandığa gitmeyelim, bir şey değişmiyor gibi bir algı var.

Seçmende bir küskünlük var. AK Parti’nin bir trol grubu var, bunu besliyor. Sandığa gitmeyelim vs. Biraz da sol jargon kullanarak bunlar yapılıyor. Bilinçli seçmen sandığa gidecektir. Seçmen, bizim tabanımız küstü mü? Evet küstü. Kızdı mı? Evet kızdı. Haklı mıydı? Evet, haklıydı. O geceyi iyi yönetemedik, doğru. Onu da söylemek zorundayız zaten. Yönetemedik o geceyi. Daha sağlıklı, sağduyulu yönetebilirdik o geceyi, yönetemedik. Bunun sorumlusu kimdir? Sorumlusu biziz. Gidip de oy kullanan vatandaşa bunun sorumlusu sensin gibi bir kolaycılığın içine girmemek gerekiyor. Ancak o insanları, o arkadaşları kazanmamız lazım.

“BU TABLONUN NERESİNE GÜVENECEKSİNİZ!”

24 Haziran akşamı beklentileri boşa çıkaran o durum 31 Mart akşamı da yaşanır mı?

Hiçbir siyasi partide olmayan dijital altyapı bizde var. Siz bu kadar haber yapıyorsunuz, bir evde şu kadar seçmen kaydı bulundu, Hakkari’de bu bulundu, 164 yaşında seçmen kadın bulundu. Bunların tamamının kaynağı biziz. Bunları sivil toplum örgütlerine, diğer siyasal partilere de veriyoruz. Alın bakın, bu tablo var diye. Biz o altyapıyı, denetim olarak yapıyoruz. Örgütlere talimat veriyoruz. Gerçekten iyi çalışıyoruz. Sadece yüz ve üstü olanları çıkartıyoruz bir programla ve gönderiyoruz bunları araştırın diye. Sonra şunu yapıyoruz, aynı evde farklı soyadları olan kişiler var mı, hepsi taranıyor. Diyelim aynı evde yedi kişi oturuyor ve hepsinin soyadı farklı. Şuna da bakıyoruz, bunlar daha önceki seçimde nerede oy kullanmışlar? Örneğin Rize Kalkandere’de kullanmışlar, şimdi ise Üsküdar’da. Bütün bunları çıkarıyoruz ve gönderiyoruz. Normalde bizim işimiz gidip propaganda yapmak, bu değil ama bu YSK ile biz görevimizi yapıyoruz. Örgütleri hareketlendiriyoruz. Sivil toplum örgütlerine de bu desteği veriyoruz. Adil Seçim Platformu’nun varlık nedeni de biziz. Her türlü bilgiyi veriyoruz Adil Seçim Platformu’na. Gönüllü arkadaşlar çıktı mesela. Şanlıurfa’ya giden, bıçaklanan arkadaşlar. Bu 164 yaşındaki kadını kim seçmen listesine yazdı? Adı olan ama soyadı olmayan kişileri kim yazdı seçmen listesine? Bunla ilgili suç duyurusu yapacağız. Bunlar çok rahat tespit edilir çünkü bu bilgiler dijital ortamda giriliyor. MERNİS’de bu bilgiyi kim, hangi gerekçeyle, hangi bilgisayarda girdi? Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Normalde bu bizim görevimiz değil. Normalde adaletli işleyen bir devlet mekanizması bunu yapmak zorunda ama onlar yapamadığı için biz devletin üstlendiği görevi yapmak zorunda kalıyoruz. Dünya kadar eleştiri alıyoruz biz ama bir Allah’ın kulu da çıkıp ya eleştirelim ama bunu da bunlar yapıyor demiyor. 164 yaşındaki kadın oy kullanacak ve ilk kez oy kullanacak. Bunu çıkarıyorlar, bu CHP uyuyor mu diyorlar. Yahu arkadaş bu olayı çıkaran biziz. İstiyoruz ki bunu geniş kitleler, sivil toplum vs. açıklasın.

Bir siyasal partinin söylediklerine vatandaş marj koyar. Dünyanın her tarafında bu böyledir. Siyasetçiye güvensizlik duyduğu bir çember ya da bir limit vardır. Yüzde yüz doğruyu da söyleseniz ona siyasetçidir diye mesafeli davranır ama o konunun uzmanı açıkladığında vatandaş ona marj koymuyor. Evet bu doğrudur, bak bu işleri biliyor, bu işi okumuş diyor. Biz de o uzmanlar açıklasınlar diye bu bilgileri onlara veriyoruz. Hakkâri’de bir evde bilmem kaç kişi çıktı? E kim buldu? Biz bulduk arkadaşlar. Bütün programları yapıyoruz. İlk kez oy kullanacaklar… Parti üyesi olup seçmen listelerinde yer almayan binlerce kişi var. Hemen saptadık, bildirdik. Vefat ettiyse tamam, etmediyse hemen uyarın. Bizim bazı ilçelerimizde her apartman için listeler hazırlandı, oy kullanacaklar götürüldü o apartmanın kapısına yapıştırıldı. Bu da yapıldı. Bir kamu görevlisinin yapması gerekin biz yapmaya çalışıyoruz. Çalışmak zorundayız. YSK’ya güvenmiyoruz. Bu tablonun neresine güveneceksiniz! Bunun bir de takibi var. Bunu saptadık, YSK tarafından bunun iptal edilmesi gerekiyor. YSK’ya bildiriliyor bunlar. Bunların da takip edilmesi ve düzeltilmesi lazım. Bunları da yapıyoruz.

Seçim gecesine ilişkin..?

Seçim gecesi de çalışacağız. Bütün sandıklara sadece biz değil diğer siyasal partiler, gönüllüler, hep birlikte sandıklara sahip çıkmaya çalışacağız. Geçen seçimlerde yüzde 96 ıslak imzalı tutanakları topladık üç günde. Ağırlıklı kısmını aynı gece, alamadığımız kısmı da YSK’dan aldık. Bu seçimlerin diğer seçimlerden farkı, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri var. Daha geniş bir kitle seçime girdiği için denetimi daha rahat olacak.

Bazı arkadaşlar çıktılar, efendim CHP’nin internet sitesi çöktü diye. Çöken bir şey yok arkadaşlar. Her yer böyle yazdı. Çökmedi ama yazıldı. Bir yerden bilgi geç geldi. Site çökmedi. Başka siyasi partinin de sandıkta görevlileri vardı, paylaşmıştık, oradan geç geldi. O parti ile seçimlerde iş birliği yapıyoruz. Sandıkların bir kısmını onlar, bir kısmını gönüllüler koruyorlar. Sandıkları korumadınız diye bir eleştiri de geldi. Bazen 10, 15 oy farkla seçimleri kazandık. Biz sandığı korumasaydık, 10,15 oy farkla verirler miydi bize milletvekilliğini? 13 ayrı zor bölgeden milletvekili çıkardık. Bu bizim sandıklara ne kadar kararlılıkla sahip çıktığımızı gösteriyor. Bazı bölgelere doğrudur, yüzde 96’nın dışında mesela Şanlıurfa’ya gönüllüler gitti, bıçaklandılar arkadaşlar! Ne yapsaydık! Gidemediler belli yerlere, Erzurum ve Şanlıurfa. Belli yerlere ulaşmakta da güçlük çektik.Onu da söylüyoruz. Yüzde 96’sı alındı, bulundu. Ağırlık CHP’de, diğer siyasi partiler ve gönüllüler, sandıklara hep birlikte sahip çıktık.

AZİZ KOCAOĞLU’NUN ZİYARETİ

İzmir adayının dün Aziz Kocaoğlu ile yapılan görüşme nedeniyle açıklanmadığı iddiası var. Dün Aziz Kocaoğlu ile görüştünüz mü, gerilimli bir ortam var mı?

Sayın Kocaoğlu dün geldi, görüşmek istedi. Tekrar aday olmak istediğini söyledi ben de aday adayı olabilirsiniz, sorun yok dedim. Neden olmak istediğini ifade etti. Teşekkür ettik, ayrıldı. Bir açıklama yapacağını söyledi. Tabi, yapabilirsiniz dedik. Çünkü daha önce aday olmayacağını söylemişti. Başarılı bir belediye başkanlığı yaptı. Herhangi bir şaibeye bulaşmadı, belediyeyi iyi yönetti, bütün devlet baskısına rağmen iyi yönetti, sonra aday olmayacağını söyledi, 3 dönem adaylık yaptığını ifade etmişti. Bu kez tekrar aday olacağını söyledi.

Dün açıklanmasını bu görüşme mi engelledi?

Dün hiç gündeme gelmedi ki İzmir Büyükşehir adaylığı. Bu görüşme ile ilgisi yok onun. Hayır, önce şunu yaptık; İzmir’de bize ait olmayan belediyeler üzerinde çalıştık. Dolayısıyla çalışma bunun üzerineydi. Onu çalıştık. Bir gece önce. Gecikme deniliyor. Geçen döneme baktığımızda bir gecikme yok. Büyük bir kısmı açıklandı. Daha erken açıklamak isterdik. Ama takdir edersiniz ki İYİ Parti ile görüşme var. Bu doğal olarak iki parti açısından da gecikme yaratıyor. Onlar da biz de tabanlarımıza soruyoruz, ek anket ihtiyacı doğuyor. Bu çerçevede değerlendirmek lazım. 10-15 gün içerisinde bunu bitireceğiz. Bir İzmir, bir İstanbul kaldı, ağırlıklı olarak.

AZİZ KOCAOĞLU, TUNCAY ÖZKAN VE TUNÇ SOYER’İ ENGELLEMEK Mİ İSTEDİ

Kocaoğlu’nun Tuncay Özkan ve Tunç Soyer’in adaylığına karşı çıktığı, rezerv koyduğu iddiası da var.

Kişilere dönük rezervi var mı, böyle bir şey söz konusu mu, bana doğrudan aktarılmış değil. Böyle bir rezervi var mı onu bilmiyorum. İzmir’deki yakın çevresiyle görüşmelerinde bunu ifade etmişse bilmiyorum. İzmir medyasını çok yakından izleme şansım olmadı. Değişik haberler çıkabiliyor. Aslolan buradan çıkacak olan kararlar.

Kocaoğlu, daha önce CHP’nin siyaset üretecek, Türkiye’yi yönetecek bir mutfağı olmadığını ifade etmişti… İl örgütü üzerinde bu sözleri etkili olur mu?

O kurultay sürecinde yapılan açıklamalardı, o dönem siyasi ortamında yapılan açıklamalar. Onlar çok geride kaldı diye düşünüyorum. Örgütün üzerinde Aziz beyin bu sözlerinin nasıl bir etkisi var onu bilmiyorum. Tek tek çağırıp il, ilçe başkanını bunu sormak aklımdan geçmedi. O belediye başkanıydı. Kurultay toplanması ile ilgili düşünceleri vardı. Hiçbir zaman neden kurultayda imza verdin diye birisini cezalandırma ya da özel önyargıyla yaklaşmak gibi bir düşüncem olmadı. Onlar eskide kaldı, bugüne taşımanın mantığı yok.

İzmir’de Tuncay Özkan’ın anketlerde önde çıktığı gibi haberler var.

Diyorsunuz. (Gülümseyerek) Parti içinde yapılan çalışmaları medya ile paylaşmayı doğru bulmuyorum. Dün PM’de de söyledik. Adayları belirlerken sadece anketler değil, il başkanı, ilçe başkanı, vekiller bütün bunlar dikkate alınıyor. Dedim ki bir bölgede 3 aday varsa bazen bunlar bir araya gelip uyumlaştırılırsa yüzde 100 kazanıyoruz ama rakip olurlarsa seçimi kaybediyoruz. Birisinin ankette önde olmasının önemi kalmıyor o zaman. Adayları belirlerken bütün bunlar dikkate alınıyor.

(OdaTV)