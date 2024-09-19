Kılıçdaroğlu inkar etti, Ümit Özdağ o belgeleri paylaştı!

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs seçimlerinin ardından ikinci turda Zafer Partisi’nden destek almak için Ümit Özdağ’a MİT Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı ve çeşitli bakanlıklar vaadi yeniden gündem oldu. Tv100’de bu iddiaları yalanlayan Kılıçdaroğlu’na Ümit Özdağ’dan cevap gecikmedi.

Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Bana MİT Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı ve çeşitli bakanlıklar vaat edildi" sözlerinin sorulması üzerine "Yok öyle bir şey. O dönem iki protokol de açıklandı. Protokollerde öyle bir şey var mıydı? Biri paylaşıldı diğeri paylaşılmamıştı oda daha sonra açıklandı yok böyle bir şey" dedi.

Özdağ telefonla bağlandı

Bunun üzerine Özdağ programın ikinci bölümüne telefonla bağlanıp "Protokol ortaya çıktıktan sonra 'Altılı Masa kabul etseydi' dedi. Biz kendisine sorduk bu bakanlıkları verme yetkiniz var mı, diye. 'Evet verebilirim' dedi. Şimdiye kadar ben Kemal Bey'in kendi el yazısıyla ilgili çalıştığı protokolü açıklamadım. Yarın yayınlayacağım" dedi.

Belgeleri paylaştı

Özdağ daha sonra sosyal medya hesabından "Tv 100’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun inkar ettiği protokollar. İnanılır gibi değil" notuyla ıslak imzalı iki belge yayınladı.