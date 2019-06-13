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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı olarak tanımlayarak yeni gafa imza attı.

13 Haziran 2019 Perşembe 17:11

İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu burada bir basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu İstanbul seçimleri ile ilgili açıklaması sırasında, “Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu sadece CHP'nin genel başkanı değil.” ifadesini kullandı.

Yaptığı gafı fark eden Kılıçdaroğlu, özür dileyerek açıklamasına devam etti.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:11
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