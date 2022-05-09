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Medya Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile ilgili bugünlerde şöyle mırıldanıyordur
Medya

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile ilgili bugünlerde şöyle mırıldanıyordur

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki "Kılıçdaroğlu bugünlerde şöyle mırıldanıyordur" başlıklı yazısında, Bay Kemal'in iç sesi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 10:28:00 -
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile ilgili bugünlerde şöyle mırıldanıyordur

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki "Kılıçdaroğlu bugünlerde şöyle mırıldanıyordur" başlıklı yazısında, Bay Kemal'in iç sesi olup şunları kaydetti:

"- Ekrem, Ekrem... Sen bu işleri leblebi çekirdek mi sandın?

*

- İşe bak! Benim bir şey yapmama bile gerek kalmadı.

*

- Karadeniz’in hırçın dalgaları adamı fena çarpar.

*

- Bugünlerde bir anket manket mi yaptırsam acaba.

*

- Fazla artistlik yapmayacaksın abi... Ben bunu bilir bunu söylerim.

*

- “Rabbi yessir”i silindi adamın resmen.

*

- Neden bir rahatlama hissi kaplıyor her tarafımı acaba.

*

- Mutluluğumu fazla belli etmemeliyim.

*

- Benim bin yıl uğraşsam yapamayacağımı Nagehan yaptı.

*

- Fakat ben yine de Nagehan’dan uzak durmalıyım.

*

- Rabbim verdikçe veriyor. Aha bakın Ali Koç da saydırıyor.

*

- Bin yıl elektriksiz kalsam bu kadar ilerleme kaydetmezdim.

*

- Dur, ben bir çay koyayım."

 

 

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