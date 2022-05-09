Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile ilgili bugünlerde şöyle mırıldanıyordur

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki "Kılıçdaroğlu bugünlerde şöyle mırıldanıyordur" başlıklı yazısında, Bay Kemal'in iç sesi olup şunları kaydetti:

"- Ekrem, Ekrem... Sen bu işleri leblebi çekirdek mi sandın?

*

- İşe bak! Benim bir şey yapmama bile gerek kalmadı.

*

- Karadeniz’in hırçın dalgaları adamı fena çarpar.

*

- Bugünlerde bir anket manket mi yaptırsam acaba.

*

- Fazla artistlik yapmayacaksın abi... Ben bunu bilir bunu söylerim.

*

- “Rabbi yessir”i silindi adamın resmen.

*

- Neden bir rahatlama hissi kaplıyor her tarafımı acaba.

*

- Mutluluğumu fazla belli etmemeliyim.

*

- Benim bin yıl uğraşsam yapamayacağımı Nagehan yaptı.

*

- Fakat ben yine de Nagehan’dan uzak durmalıyım.

*

- Rabbim verdikçe veriyor. Aha bakın Ali Koç da saydırıyor.

*

- Bin yıl elektriksiz kalsam bu kadar ilerleme kaydetmezdim.

*

- Dur, ben bir çay koyayım."