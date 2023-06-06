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Medya Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinde bomba "Abdullah Gül" detayı! Böyle duyurdu
Medya

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinde bomba "Abdullah Gül" detayı! Böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-06 13:45:00 -
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinde bomba "Abdullah Gül" detayı! Böyle duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, "Değişime öncelik edebilirim" dediğini yazarken, "İmamoğlu'nun yeterince cesur olmadığını" savundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, "Değişime öncelik edebilirim" dediğini yazarken, "İmamoğlu'nun yeterince cesur olmadığını" savundu.

Selvi, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

“İmamoğlu ikna olmadı. Tam aksine ısrarını sürdürdü. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile ikinci kez görüşmek zorunda kaldı. Çünkü Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti. Genel Başkanlık yetkisini kullanarak savuşturmaya çalışıyor. Bir ölçüde başarılı da oldu. Seçimi lider kazanır ya da lider kaybeder. Seçimden sonra CHP yönetiminin tamamı istifa etti, bir tek Kılıçdaroğlu çekilmedi. En başta Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi gerekiyordu. Seçimden sonra, '10 yıl daha buradayım' demişti. Ama şu anda en zayıf dönemini yaşıyor.

İmamoğlu da bunun farkında. O nedenle bastırıyor ama İmamoğlu yeterince cesur değil. CHP Genel Başkanlığı için açıktan bayrak açamıyor. Bütün şartlar hazır olsun, ben CHP Genel Başkanı olayım istiyor. Ama siyasette Abdullah Gül ile anılan bu model bitti. Mücadele edip kazanan Erdoğan modeli geçerli.”
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