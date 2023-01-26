Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba iddia! Akşener’e bunu mu dedi?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisini cumhurbaşkanı adayı olmaması konusunda iknaya çalışan Meral Akşener’i nasıl ikna ettiğini masaya yatıran haber7.com yazarı Hasan Öztürk, bomba bir iddiayı ortaya attı. Akşener'in Kılıçdaroğlu'ndan “fiili başbakan” olma sözünü aldığını ileri süren Öztürk, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"6’lı masanın ortak adayı bugün büyük oranda belirleniyor. İsim belirlenmesinden sonra açıklanır mı bilinmez… CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, artık 6’lı masanın ortak adayı görünüyor.

Şayet Kılıçdaroğlu ortak aday olursa yanılmış olacağım. Zira defalarca “Kemal Bey adaydır. Ama CHP’nin adayıdır. Ortak aday olma şansı Amerika, İngiltere ve kısa süren Almanya gezisi sonrası azalmıştır” diyen bizdik.

Yine, İyi Parti lideri Meral Akşener’in, “Biz noter değiliz” diye başlayan… Her seferinde “seçilecek aday” vurgusu yapan… CHP’nin iki belediye başkanının ismini defalarca anarak, “isimleri gelirse itiraz etmeyiz” diyen tavırları hatırlanınca Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olamayacağını düşündük.

Hatta, Akşener’in, 15 Aralık’ta, İstanbul’un Belediye Başkanı’nı önce makam odasında kucaklayıp ardından destek için Saraçhane’de otobüsün üstüne çıkmasını…

“Daha yeni başlıyoruz” demesini… Bir de üzerine yapılan eleştiriler karşısında, “Seçtirdiğim belediye başkanına desteğe gitmek için kimseden izin almam. Çarparım adamı” çıkışı yapmasını… Kılıçdaroğlu’na bariyer şeklinde yorumladık.

6’lı masada Kılıçdaroğlu’nun isminin Akşener tarafından veto edileceğini düşündük.

Düşüncelerimizde hala haklılık payı var. Ama, değişen koşullar da var.

O koşullar Kılıçdaroğlu’nun lehine değişiyor.

Çünkü…

Kemal Kılıçdaroğlu, uzun ince bir yolu yürüyüp ismini masaya dayattı!

“Dayattı” diyorum zira, masanın paydaşları ve özellikle Akşener, Kılıçdaroğlu konusunda ekranlardan, sokaktan, parti grubundan defalarca mesaj verdi!

Dahası bazı “arkadaşları”, Kemal Bey’in mezhebi üzerinden gündem bile oluşturdu.

Bir tanesi ise, “Cami cemaati sevabı daha çoktur diye namaza duracağı zaman safın sağını tercih eder” bile diyerek soldan birinin ve Kemal Bey’in cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini ilan bile etti!

Bütün bu süreçte sinirlerini koruyan tek isim vardı. Kılıçdaroğlu.

Kılıçdaroğlu, koltuk isteyene koltuk vaadinde bulundu. Bakınız Davutoğlu’nun, “Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız. Bir de bakanlık verilecek” açıklamalarına.

Meclis’te temsil isteyene, milletvekili vaadinde bulundu. Bakınız Cumhuriyet Gazetesi'nin Salı günkü birinci sayfasına. “Küçüklere 25 milletvekili verilecek!”

Peki soru şu: “Bugüne kadar seçilecek aday” diyerek, onu cumhurbaşkanı adayı olmaması konusunda iknaya çalışan Akşener’i nasıl ikna etti?

Bu sorunun cevabının bir kısmını 30 Ocak’ta alabiliriz.

Cevabın tamamını ise seçim sonrasında kazanmaları halinde öğreneceğiz.

Ön görümüz ise şudur: Akşener, “fiili başbakan” olma sözünü almıştır.

Kemal Bey, seçilirse Çankaya Köşkü’ne çıkmaya, “Başbakan yetkileriyle donatılmış” Cumhurbaşkanı Yardımcısı Meral Akşener de Beştepe’ye yerleşecek.

Bu denklem tutar da bugünkü 6’lı masadan Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olduğuna ilişkin karar çıkarsa herkesten özür dilemeye hazırım.

Ama burası Türkiye ve siyasette 24 saat bile epeyce uzun bir süredir.

Baksanıza, CHP’lilerin attıkları bazı tivitlere!

Ne İstanbul’un Belediye Başkanı aday olabiliyor onlara göre, ne Kılıçdaroğlu… İlhan Kesici veya Faik Öztrak sürpriz isimler.

Ya, hiç ismi geçmeyen sürpriz isimler de varsa?

Bakalım, neler olacak?

Takipteyiz!"