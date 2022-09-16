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Siyaset Kılıçdaroğlu ile Halk TV üzerinden kendisine operasyon çeken İmamoğlu'ndan mutluluk pozları!
Siyaset

Kılıçdaroğlu ile Halk TV üzerinden kendisine operasyon çeken İmamoğlu'ndan mutluluk pozları!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Halk TV üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon çektiği iddiasından sonra, Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile bir araya gelerek mutluluk pozları verdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 18:38:00 -
Kılıçdaroğlu ile Halk TV üzerinden kendisine operasyon çeken İmamoğlu'ndan mutluluk pozları!

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine Halk TV üzerinden operasyon çektiği iddiası, yaşanan son gelişmelerle daha da güçlenen, Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li İmamoğlu ile Seymen köyünde çiftçilerle buluştu.

Burada çitçilere hitap eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Sizden sadece bir şey istirham ediyorum; bu televizyonlar, gazeteler, şunlar, bunlar, ‘yok ihtilaf çıktı, yok kavga çıktı, şöyle oldu, böyle oldu…' Bunların hiçbirisine inanmayın. Her birimiz, Türkiye’nin geleceği için endişe taşıyoruz ve bu endişeleri gidermeye çalışıyoruz.

Operasyon çekiyor iddiası!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'na kanal üzerinden operasyon çektiği iddia edilen süreç, İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den Halk TV'ye transfer olması ile başladı. Moderatör Gökmen Karadağ'dan sonra kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın istifası, iddiaları güçlendirdi.

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