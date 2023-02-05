Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki gerilim bitmiyor! O isim, tarih verip duyurdu

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener’in, sorunları çözmek için Ahlatlıbel’de gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin de iki partinin sinesinde barındırdığı gerilimi azaltmadığını belirten Muharrem Sarıkaya, "Her ne kadar son hafta, iki tarafta gözlenen kaş çatıklık ölçüsünde gevşeme belirginleşse de sıkıntılı süreç aşılmış değil" dedi.

Sarıkaya, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) Kılıçdaroğlu ile Akşener’in sorunları çözmek için Ahlatlıbel’de gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin de iki partinin sinesinde barındırdığı gerilimi azaltmadığı ortada duruyor.

Her ne kadar son hafta, iki tarafta gözlenen kaş çatıklık ölçüsünde gevşeme belirginleşse de sıkıntılı süreç aşılmış değil.

Her şey gelecek hafta sonunda netleşir…

Aslında Masa’nın baştan aldığı karar, “Seçimin açıklandığı tarihte adayımızı açıklayacağız” yönünde de olduğu için, kimse acele de etmiyor…

Sonunda işin olacağına varacağını da iki tarafın siyaset bilirleri birbirinin kulağına fısıldıyor…"