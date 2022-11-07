Kılıçdaroğlu iktidar için şeytanla işbirliği yapıyor

Çınar Demir Ankara

Türk Hukuk Enstitüsü’nün önde gelen isimlerinden Avukat Fetih Ahmet Alparslan, CHP, HDP ve Altılı Masaya ilişkin Akit’e son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türk askerine ve polisine “uyuşturucu” iftirasını atan CHP Genel Başkanı ve azgın kripto Türkiye düşmanlarına sert tepki gösteren Alparslan, “PKK ve türevi terör örgütlerine on binlerce TIR silah sevkıyatına ses etmeyen, fakat devletin güvenliğini sağlamak üzere üretilip kulanılan İHA’lara, SİHA’lara karşı çıkanlar, devletin askerine, polisine uyuşturucu iftirasını atanlar kripto Türkiye düşmanlarıdır. Devletimize uyuşturucu iftirası atıp İngiltere’ye giderek azılı FETÖ’cülerle görüşmeler yapmak, Türkiye’ye ve Türk halkına hakarettir. Kripto Türkiye düşmanları vatana ihanetle yargılanmalıdır” dedi.

Dalı budağı kesilir

İçinde bulunulan sürecin, emperyalistlerin finale oynama süreci olduğunu dikkati çeken avukat Alparslan, “PKK/PYD’ye silah sevkıyatı ve siyasi destek, Yunanistan’ın silahlandırılması ve ülkemize yönelik ekonomik saldırılar bunun net izahıdır. Böyle bir ortamda PKK yandaşlarına da aftan bahsedenler bile var. PKK veya yandaşları affedilmez olsa olsa bunların dalı budağı kesilir” diye konuştu.

Şeytanla işbirliği!

Altılı masayı oluşturan siyasi partilere de seslenen Alparslan şöyle devam etti: “Zerre vatan sevgisi olan koltuk ve iktidar için şeytanla işbirliği yapmaz. Bu vatan hepimizin. Nefsinize dur deyin ki yarın torunlarınızın yüzüne bakacak yüzünüz olsun. Ülkemize karşı açık ve kripto düşmanlar dört koldan çalışmakta, dezenformasyon üretmeye devam etmektedir. Başta nefsine uyarak iktidar hırsı için karanlık çevrelerin yönlendirmesiyle bir araya gelen altılı masa üyelerine ve vicdan sahibi herkese geçmişte bu ülkeye canla başla hizmet eden iki belediye başkanımızın şehit edilmesini hatırlatmak istiyorum. 12 Ağustos 1979 tarihinde, ailesiyle yaptığı Ramazan iftarından dönerken şehit edilen MHP’li Bingöl Belediye Başkanı Şehit Hikmet Tekin ve yine şehit edilen Malatya Belediye Başkanı Şehit Hamit Fendoğlu. Biri Kürt, diğeri Zaza’ydı. Türk töresinde ayrımcılık olmadığı için bir Kürt, bir Zaza siyaset basamaklarının tepesine çıkabiliyordu. Bu bugün de böyledir. Ancak karanlık odaklar, ülkemizdeki etkin ayrımcılığı körüklemek için oyun üstüne oyun kurmaya devam ederler.”

Bu ülkenin evlatları ile Bizans artıklarının mücadelesi sürüyor

“Eli kanlı terör örgütü türevlerince biri Ramazan iftarından dönerken kurulan hain pusuda, diğeri de evine Ramazan ayında gönderilen bombalı paketle şehit edildi. Bu ülkenin asıl evlatları ile kripto Bizans artıklarının mücadelesi hep devam etti. Köklü bir çözüm bulunmadığı sürece hep devam edecektir. Bu hainlerin kutsalları olmaz. Bizim kutsalımıza da saygı duymazlar. Saygı duysalardı bu iki şehit ve daha nicelerini Müslümanların kutsal günlerinde şehit etmezlerdi. Bu hain kriptolarda sadece program ve maske bulunur. Bu yüzden kendisini bu ümmete ve bu vatana ait hisseden herkesin uyanık olması ve karanlık odakların oyununa gelmemesi gerekir.”