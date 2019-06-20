Kılıçdaroğlu: HDP kitleleri bize oy verecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,Fox Tv'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

"Seçim çalışmalarının" sorulduğu Kılıçdaroğlu, çalışmaların iyi şekilde devam ettiğini, demokrasiyi savunan, vatanını, bayrağını seven herkesi kucakladıklarını, kapsayıcı bir dil kullandıklarını söyledi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı 'ın, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek çağrısının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "HDP ile bizim bir ittifakımız yok ama HDP'ye oy veren kitlelerin tamamı değil ama büyük bir kısmı Ekrem Bey'e oy verecekler. İnşallah verirler. Tabii sadece HDP tabanından değil, AK Parti tabanından da Ekrem Bey'e ciddi bir oy gelecek biz bunu gözlemliyoruz. 23 Haziran'da Ekrem Bey'in alacağı oylar, bir önceki seçime göre daha çok artacak, mesafe açılacak. Çünkü 23 Haziran seçimleri, haksızlığa uğramış bir kişinin hakkını teslim etme seçimi olacak." cevabını verdi.