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Kılıçdaroğlu: HDP kitleleri bize oy verecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP ile bizim bir ittifakımız yok ama HDP'ye oy veren kitlelerin tamamı değil ama büyük bir kısmı Ekrem Bey'e oy verecekler. İnşallah verirler." dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:39
Kılıçdaroğlu: HDP kitleleri bize oy verecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,Fox Tv'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

"Seçim çalışmalarının" sorulduğu Kılıçdaroğlu, çalışmaların iyi şekilde devam ettiğini, demokrasiyi savunan, vatanını, bayrağını seven herkesi kucakladıklarını, kapsayıcı bir dil kullandıklarını söyledi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı 'ın, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek çağrısının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "HDP ile bizim bir ittifakımız yok ama HDP'ye oy veren kitlelerin tamamı değil ama büyük bir kısmı Ekrem Bey'e oy verecekler. İnşallah verirler. Tabii sadece HDP tabanından değil, AK Parti tabanından da Ekrem Bey'e ciddi bir oy gelecek biz bunu gözlemliyoruz. 23 Haziran'da Ekrem Bey'in alacağı oylar, bir önceki seçime göre daha çok artacak, mesafe açılacak. Çünkü 23 Haziran seçimleri, haksızlığa uğramış bir kişinin hakkını teslim etme seçimi olacak." cevabını verdi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:39
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Fox Tv
  3. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
  4. Selahattin Demirtaş
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  7. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • Ahmed ilhan Ahmed ilhan 30 dk önce
    Böyle bir değerlendirme elbette ki doğru.. Hdp büyük oranda ekremi destekler.. CHP iktidar ve Hdp muhalefette olsa, terör de varken ne yaparlar.. CHP terörü bitirir mi... Nasıl bir yol izler.. Belki buna giden bir yol görünüyor.
  • MilletMillet32 dk önce
    KÜRT KARDEŞLERİMİZ MALAZGİRT'TE OLDUĞU GİBİ VATAN ,MİLLET VE DİNİ İSLAM YANINDA MI, YOKSA YUNANLILARIN KAZANDI DİYE SEVİNDİĞİ BİR RUM KIRMASININ YANINDA MI OLACAKLARINA KARAR VERECEKLER. BU SEÇİM SIRADAN BİR SEÇİM DEĞİL DEVLET MESELESİDİR.
  • FevziFevzi45 dk önce
    İmanlı Kürt vermez. Kendini boşuna harcama. Ben de sapına kadar Kürt bir vatandaş olarak kesinlikle İmamoğlu'nu desteklemiyorum.

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