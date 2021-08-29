Kılıçdaroğlu hayalini, o ülkede gerçekleştirebilir.. CHP Genel Başkanı’nın Cumhurbaşkanı olabileceği ülke!

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2010 yılından bu yana girdiği her seçimi kaybeden, 2018’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanamayacağını bildiği için Cumhurbaşkanlığına kendisini aday göstermeye bile cesaret edemeyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, okuduğunda “Ah ben o ülkede olsaydım” diyeceği bir haber, Estonya’dan geldi.

Estonya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek aday çıktı..

Başka hiç kimsenin aday gösterilmediği cumhurbaşkanlığı seçiminde, parlamento söz sahibi. Estonya Cumhurbaşkanlığı için aday gösterilen tek adayın da, müze müdürü bir isim olması, Kemal Kılıçdaroğlu’nu daha da sevindirecek bir bilgi. Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu da, Estonya Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterilen Alar Karis gibi eski bir bürokrat..

Kılıçdaroğlu, 28 Şubat sürecinde SSK Genel müdürü görevinde idi..

Estonya’daki cumhurbaşkanlığı seçiminde, 101 sandalyeli parlamento üyesi milletvekillerinin üçte ikisinin, en az 68 vekilin oyunu alan, seçilmiş oluyor. Cumartesi günü sona eren adaylık sürecinde 21 milletvekilinin desteğini alan tek isim Müze Müdürlüğü görevindeki Alar Karis oldu.