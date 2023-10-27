Kılıçdaroğlu hakkında yeni ifşa! Bir tokat Babacan’a bir tokat Davutoğlu’na

Tüm partilerde başlayan kriz Millet İttifakı'nı ortadan kaldırırken şimdi de partiler birbirine girdi.

CHP mayısta kendi listelerinden Meclis'e soktuğu 'küçük partilerin' üye ve ilçe başkanlarına göz dikti.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nin 13 il başkanı istifa etti. Beraberinde 500 kişinin de istifa ettiği partide 20 bin kişilik bir ayrılık daha bekleniyor.

Sırada Gelecek Partisi var

Kamuoyunda, 'Kemal Kılıçdaroğlu mayısta verdiği vekillerin diyetini ödetiyor' yorumları yapılırken bu sürecin diğer partilerle de yürütüldüğü ortaya çıktı.

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Kılıçdaroğlu'nun görüşmelerinde önemli rol oynayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, DEVA'da sonra Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile de görüşüldüğünü söyledi.

"Birçok isim bu markanın çevresinde saf almak istiyor”

Konuya ilişkin Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'a konuşan Tekin, “CHP önemli bir parti olduğu için DEVA Partili, Gelecek Partili birçok isim bu markanın çevresinde saf almak istiyor” dedi.

"Yüzbinler CHP'ye akın edecek"

Cumhuriyetin 100’üncü yılında kurultayın ardından farklı partilerden CHP’ye yüzbinin üzerinde kişinin akın edeceğini belirten Tekin öyle konuştu:

Önümüzdeki günlerde İstanbul’da çeşitli partilere mensup 100 bin kişi partimize katılacak. CHP’nin kurumsal kimliğine talep var. Türkiye’nin en güvenli limanı CHP’dir. Siyasi beklentisi olan baba ocağına gelecek. Herkesi baba ocağına davet ediyorum.