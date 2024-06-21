Kılıçdaroğlu gözünü kararttı! ‘Ben Kemal geliyorum’

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) seçim yenilgilerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu Özgür Özel'e kaptırmıştı.

Siyasal iletişimci Nur Tuğba Aktay, taban ve delegelerden gelen talepler doğrultusunda eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık için çalışmalara başladığını belirtti.

tv100'de Başak Şengül'ün programına konuk olan Aktay verdiği kulis bilgisinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanlığı için çalışmalara başladığını ve parti tabanından bu yönde bir talep olduğunu belirtti.

"Parti tabanında bir talep var"

Nur Tuğba Aktay şunları söyledi:

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibiyle beraber CHP’deki kendi heyetinde, parti tabanında, delegeler nezdinde bir talep ve istek olduğu doğrultusunda bilgi geldi. Bu anlamda Kılıçdaroğlu genel başkanlığı adına çalışmalara başladı. Özgür Özel'in de bu durumdan haberdar olduğu, bu sıkışmışlıktan dolayı farklı farklı, plansız, programsız çıkışlar açıklamalar sıkışmışlığının yansıması.

13 yıl boyunca Genel Başkanlık görevini üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım (2023) tarihlerinde gerçekleşen Kurultay'da 812 oy alan Özgür Özel'e görevi devretmişti.

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