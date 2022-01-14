Kılıçdaroğlu gerçekten Pensilvanya ile telefonda görüştü mü?

Mahmut Övür, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kendisinin, eşinin ve çocuklarının dinlendiği"ne ilişkin iddiasına verdiği "Türkiye Cumhuriyeti Kılıçdaroğlu'nu dinleseydi, Pensilvanya ile konuşmalarını da duyardık. Kılıçdaroğlu desin ki 'Pensilvanya ile diş muayenesinde konuşmadık'. 15 Temmuz'daki 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sloganı hakkında konuşmadık desin." karşılığını köşesine taşıdı. Soylu'nun bu iddiayı ikinci kez gündeme getirdiğine vurgu yapan Övür, "Ama nedense ne Kılıçdaroğlu bu konuda 'yalandır' diye bir açıklama yaptı, ne de çıktığı televizyonlarda 'tarafsızız' diyen gazeteciler bu soruyu sordu" ifadelerini kullandı. İşte, Övür'ün Sabah gazetesindeki o yazısı:

"Önceki akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu "Sebep/Sonuç" programının konuğuydu. Siyasi gündemde çok tartışılacak iddialara ve önemli açıklamalara imza attı. (...)

İçişleri Bakanı Soylu, bir süre önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "kendisinin, eşinin ve çocuklarının dinlendiği"ne ilişkin iddiasını da cevapladı. "Türkiye Cumhuriyeti Kılıçdaroğlu'nu dinleseydi, Pensilvanya ile konuşmalarını da duyardık. Kılıçdaroğlu desin ki 'Pensilvanya ile diş muayenesinde konuşmadık'. 15 Temmuz'daki 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sloganı hakkında konuşmadık desin." Sanıyorum Bakan Soylu, ikinci kez bu iddiayı gündeme getiriyor. Ama nedense ne Kılıçdaroğlu bu konuda "yalandır" diye bir açıklama yaptı, ne de çıktığı televizyonlarda "tarafsızız" diyen gazeteciler bu soruyu sordu. Oysa ortada bir tanıklık vardı ve Kılıçdaroğlu daha önce danışmanı olan bir diş hekiminin muayenehanesinde Pensilvanya ile görüşmüştü. Ayrıca 15 Temmuz darbecilerinin slogan yaptıkları "yurtta sulh" sözünü ilk kez orada kullanmıştı. Bu iddia Kılıçdaroğlu'nun başından beri Pensilvanya ile özel ilişkisi olduğunu ve 15 Temmuz darbe girişimini bildiğini gösteriyor. Belki de bu yüzden o gece İstanbul'da, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahvesini keyifle yudumlayıp olacakları "izlemekle" yetindi."