'Kılıçdaroğlu geldi' dedi, kimse umursamadı! CHP'li Mahmut Tanal böyle rezil oldu
CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Edirne Kapalı Çarşı'da vatandaşlara seslendi. Tanal'ı sadece bir kişi umursadı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, videoyu paylaştığı tweetinde, "CHP Milletvekili Mahmut Tanal, vatandaşlara sesleniyor ve 'Kemal Kılıçdaroğlu geldi.' diyor. Sadece 1 kişi umursuyor. CHP'nin milletteki karşılığı bu kadar..." dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Edirne Kapalı Çarşı'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Edirne'ye geldiğini duyurdu. Tanal'ın vatandaşları davet ettiği esnada kendisini sadece bir kişi umursadı.
O anlar kameralara yansıdı.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Özalan paylaşımında, "CHP Milletvekili Mahmut Tanal, vatandaşlara sesleniyor ve 'Kemal Kılıçdaroğlu geldi.' diyor. Sadece 1 kişi umursuyor. CHP'nin milletteki karşılığı bu kadar..." ifadelerini kullandı.