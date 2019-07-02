Kılıçdaroğlu gaza geldi! 'Bundan sonra seçim kaybetmeyeceğiz' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da seçimi kazanmasının ardından gaza geldi. Bugüne kadar girdiği 9 seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu, "Bundan sonra seçim kaybetmeyeceğiz" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da seçimleri kazanması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gaza getirdi. Genel Başkanlığı başladığından bu yana 9 seçimin kaybedeni Kılıçdaroğlu, 2023'te iktidar olacağını söyledi. Hedefi parlamenter sisteme dönmek CHP Genel Başkanı, iktidara gelmeleri durumunda ilk işlerinin parlamenter sisteme dönüş olacağını da işaret etti. Hedeflerinin Türkiye'yi çıkmaza sokan parlamenter sisteme geri dönüş olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, "Ama o zamana kadar planlarımızın hepsi yüzde 50 artı 1’i yakalamaya yönelik olmalıdır." dedi. "İlk seçimde iktidara geleceğiz" Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini kazanmasının ardından gaza gelen CHP Genel Başkanı, "Bundan sonra genel iktidarı alıp Türkiye’nin sorunlarını çözeceğiz. Yapılacak ilk genel seçimde iktidara geleceğiz. İktidar odaklı çalışacağız. Bundan sonra seçim kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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