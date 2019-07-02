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Kılıçdaroğlu gaza geldi! 'Bundan sonra seçim kaybetmeyeceğiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da seçimi kazanmasının ardından gaza geldi. Bugüne kadar girdiği 9 seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu, "Bundan sonra seçim kaybetmeyeceğiz" dedi.

02 Temmuz 2019 Salı 10:20
Kılıçdaroğlu gaza geldi! 'Bundan sonra seçim kaybetmeyeceğiz'

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da seçimleri kazanması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gaza getirdi.

Genel Başkanlığı başladığından bu yana 9 seçimin kaybedeni Kılıçdaroğlu, 2023'te iktidar olacağını söyledi.

Hedefi parlamenter sisteme dönmek

CHP Genel Başkanı, iktidara gelmeleri durumunda ilk işlerinin parlamenter sisteme dönüş olacağını da işaret etti.

Hedeflerinin Türkiye'yi çıkmaza sokan parlamenter sisteme geri dönüş olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, "Ama o zamana kadar planlarımızın hepsi yüzde 50 artı 1’i yakalamaya yönelik olmalıdır." dedi.

"İlk seçimde iktidara geleceğiz"

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini kazanmasının ardından gaza gelen CHP Genel Başkanı, "Bundan sonra genel iktidarı alıp Türkiye’nin sorunlarını çözeceğiz. Yapılacak ilk genel seçimde iktidara geleceğiz. İktidar odaklı çalışacağız. Bundan sonra seçim kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:20
  1. İstanbul
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Ekrem Imamoğlu

YORUM YAZ

  • HarunHarun51 dk önce
    Secim bitti uc ay oldu tek bir icraatinizi goremedik millet sizin yalanlara inandi oy verdi calisip ispat edin bende vereyim ama bu kafayla siz tamamen biteceksiniz millet kara kasiniza kara gozunuze oy vermedi hizmet bekliyor
  • ErenEren52 dk önce
    Ufak atta civcivlerde yesin
  • ferhatferhat55 dk önce
    İş skdini haksızca fesh ettiğiniz işçiler, ahlak yoksunu Onursuzlara verdiğiniz destekleri halk görüyor. Şer gibi görünen şeylerde hayır vardır. AKP yanlışlarını düzeltecek. Milletin de gözü açılacak. CHP nin ne mal olduğuna yeni nesil de şahit olacak. Anlatılanların (ezan yasaklama, cami türbe kapatma vb.) masal olmadığını anlayacak.
  • özkanözkan1 sa önce
    Senin hayatin bir fiyasko:)))
  • kerim-41kerim-411 sa önce
    Yavaş Kılıçoğlu. biraz hızlı gidiyorsun. İnceden sonra İmamoğlu çatışması çıkacak bekleyin. Adana da 23 Haziran sonrası işçi kıyımı başladı. Sen önce vaadini yerine getir.
  • selahaddinselahaddin1 sa önce
    Adam doğru söylüyor çünkü bir sonraki seçimde CHP nin başında o olmayacağı için o seçim de kaybetmemiş olacak
  • DostDost1 sa önce
    Hop hop fren tut çokhızlı gidiyorsun. HDP bir desteği çekti mi bu sefer 9 değil 10 seçim kaybedersin. dikkatli at.. Allah korusun CHP nin iktidar olması. yoksa bu memleket kendine gelmez. Herkes CHP li yılları çok iyi bilir.
  • turgutturgut1 sa önce
    Yürü be kim tutar seni!
  • serhatserhat1 sa önce
    uçtu gene chp seçimmi kazandı......... kazanmadı ne yaptıki seçim kazansın........ akp bu seçimi kendi bilebile verdi eyt liler verdi.......elektrik fatura magdurları....poşetçi bakan verdi ........ bu seçimi..... iş bilmeyen lüksse düşkün akp liler verdi
  • aklı selimaklı selim1 sa önce
    Allah korusun, geldiğiniz gibi batıracaksınız, bu millet CHP-DSP li yılları hatırlıyorsa sizi hiç bir zaman iktidar yapmaz, ekonomi gider, sakız gibi laiklik, 28 şubat her türlü zülüm başalr.
  • hercaihercai1 sa önce
    Evet Bestepe'ye de sen oturursun artik!
  • ZiyaZiya1 sa önce
    Hodri meydan ac tavuk kendini dari ambarında görürmüş bir dahaki seçimde sn.erdoganin karşısında seni bekliyoruz yine kaçmak yok
  • ihsanihsan1 sa önce
    rüyamı gördü ne saçmalıyor.

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