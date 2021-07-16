Kılıçdaroğlu FETÖ'cülere referans oldu!

FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen Bold Medya’nın Youtube kanalında “5 Yıl Sonra 15 Temmuz - Orkoz” isimli bir belgesel yayınlandı.

Firari FETÖ’cü Bedrettin Uğur’un yönetmenliğini yaptığı belgeselde firari FETÖ’cüler Adem Yavuz Arslan, Bülent Korucu, Cevheri Güven, Levent Kenez, Sevinç Özarslan ve Tarık Toros’la birlikte Ahmet Nesin ve Jorgen Lorentzen’le söyleşilere yer verildi.

Belgeselde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun daha önce çeşitli medya organlarına verdikleri demeçler de yer aldı.

15 Temmuz sonrası yeni dönem

Orkoz, İstanbul Boğazı’nda görülen güçlü bir ters akıntı türü. Belgeselde orkoz ismiyle, Türkiye’nin 15 Temmuz sonrasında tersine bir süreç yaşadığı vurgusu yapılıyor, Erdoğan’ın 'yeni siyasi ortaklarıyla kendi rejimini kurduğu' ifade ediliyor.

Referans Kılıçdaroğlu

FETÖ firarilerinin “Masum insanlar teröristlikle suçlanıyor”, “Onların demesiyle ben terörist olmuyorum” gibi mesajlarının işlendiği belgeselde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2017 yılında Fransız Haber Ajansı AFP’ye verdiği röportajdan bir bölüm de yayınlandı. İlgili bölümde Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın bir kariyeri mi var? Diktatörlerin kariyeri mi olur? Darbecilerin kariyeri mi olur? 20 Temmuz’da sivil darbe yaptılar. Türkiye şu an bir darbe süreci içinde” ifadelerini kullanıyor.

Belgeselde 15 Temmuz’un siyasi ayağının araştırılmadığı söylenirken CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun da daha önce söylediği şu sözlere yer veriliyor: “Savcı değiliz, hakim değiliz, kimseye ceza vermeyeceğiz, mahkum etmeyeceğiz. Sadece parlamento içerisinde görev yaptığımız süre içerisinde nasıl şekilleneceği konusunda bilgi almaktı amacımız. Ama kendileri bakımından, bütün tarih bakımından üzerlerinden soru işaretleri kaldıracak imkanı ellerinin tersiyle ittiler maalesef.”