Kılıçdaroğlu 'Erdoğan ve ailesi kaçacak' iftirasını bakın ilk nerede atmıştı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesiyle ilgili bir iftira kampanyasına girişti. CHP lideri açıklamasında, "Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Yurtdışındaki yapının başlarında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. O yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartma istiyorlar paravan yapı üzerinden. Birkaç yüz kişi ile sınırlı. İzin çıkarma peşindeler" ifadelerini kullandı.

Kaldığı oteli bombalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alındığı 15 Temmuz darbe girişiminde, FETÖ'cülerin kullandığı tankların önünden geçerek darbe girişimini TV'den seyreden Kılıçdaroğlu, daha önce de aynı söylemlerde bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan 2014 yılında da aynı iftira

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin toplu bir kaçış planı içerisinde olduğu iftirasını atan Kılıçdaroğlu 2014 yılında da, FETÖ'den kapatılan Samanyoluhaber'de aynı karalama kampanyasını yürüterek "Erdoğan kaçsa da ülkeye getirip yargılayacağız" şeklinde konuşmuştu.

AK Parti'den tepki

Kılıçdaroğlu'nun akıl dışı ifadelerine AK Parti'den de sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 15 Temmuz hatırlatmasında bulunarak "Kılıçdaroğlu, Sn Cumhurbaşkanımızla ilgili 'kaçacak' ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür." ifadelerini kullandı.