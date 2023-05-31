Kılıçdaroğlu duyunca çılgına dönecek! Tokat manyağı yapana kadar...

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, bir seçimden daha mağlubiyetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok fena ti'ye aldı.

Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden önce masa yumruklamasına gönderme yapan Genç, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"11 defa kaybetmişsin. Doyamamışsın, 15 gün arayla iki defa daha kaybetmişsin. Cumhurbaşkanı olamadığın gibi Meclis'te de azınlıkta kalmışsın.

Adam çatır çatır kazanmış. Sen çıkmışsın; "ben burdayım..." diyorsun.

İyi de neden hâlâ ordasın?.. Hani "Ben Kemal geliyorum" diyordun, n'oldu?...

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Tamam sorun yok, orada kal da, neden öylece kalakaldın söylesene!..

Adam yine yeniden kazanmış, hâlâ kabullenmiyorlar. "Kazandı" diyemiyorlar...

Duyan da 'CHP ilk defa kaybediyor' sanır...

Yahu bu kaçıncı?!.. Kaybettiğinizi, yanlış yolda olduğunuzu, yalan dolanla siyaset yapılamayacağını anlamanız için daha kaç seçim kaybetmeniz gerekiyor?.. 20 mi, 50 mi?!..

Erdoğan n'apsın?.. Siz anlayasınız diye Adam tüm ömrünü sizi yenerek mi harcasın?..

Yahu çıkmış, 'ben buradayım' diyor hâlâ...

Hadi onu anladık, masayı tokat manyağı yapana kadar orada duracak.

Diğerleri de orada. Partililerden 'kaybettik' diyen yok. Sanki 'Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde seçime katıldılar.

CHP medyası da en az parti teşkilatı kadar suçlu.

Niye milleti kandırmaya çalıştınız?.. Hiç utanmadınız mı?..

Bye Bye Kemal 'en az yüzde 60 alır' diyen, 'Geliyor gelmekte olan' deyip gazlayan, 7'li yuvarlak masanın süfli siyasetini, yaşanan kavgaları, paçozlukları görmezden gelen CHP medyası değil mi?..

'Bu kadarını bizim meşrep de kaldırmaz' deyip günah çıkartmaya çalışan bir kesim var. Ama çoğu CHP medyası Bye Bye Kemal gibi orada duruyor...

Hayal satmaya devam ediyorlar.

En çarpıcı örnek de şu. Seçim gecesi sandıklar açılırken (ANKA'nın verilerine göre) ekranlarında 51,42 Erdoğan.., 48,58 Bye Kemal yazarken, 'Diyelim ki böyle devam etti.., bu, Erdoğan açısından açık bir mağlubiyettir' dedi bir yorumcu CHP kanalında. Tamam Erdoğan kaybetmişti ama yetmedi, aynı yorumcu; "bu oranlarla (51,42 Erdoğan, 48,58 Bye Kemal) Kılıçdaroğlu'nun seçimin 'görünmez gâlibi' olduğunu söyleyebiliriz" dedi...

Montaj değil, valla söyledi!..

Yani bugün oyların 52,18'ini alıp mağlup olan Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu...

Yüzde 47,82 ile seçimin "görünmez galibi" olan Bye Kemal ise orada duruyor?!..

Doğrudur, bizim aklımız o kadarını almıyor...

Ağlayan gazeteci var. 'Teknik hata oldu' diyen var. "Kaybede kaybede birleşeceğiz, birleştikçe yine kaybedeceğiz?!.." diyen var.

Yok arkadaş, hiç ders almayacaksınız. Belli ki iflah olmayacaksınız. Siz bu kafayla devam edin...

Orada durun, biz de buradayız İnşallah...

Bye Bye Kemal zaten masum, bütün kabahat Hüsnü Düztümsek'te...

Durmak yok, masa tokatlamaya devam!.."

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