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Kılıçdaroğlu düğmeye bastı, yeni 'İmamoğlu'lar geliyor! O illere 'Proje Ekrem' modeli!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin düşük oy aldığı 24 ilde hazırlanan raporları yeterli bulmadığı ve görevlendirdiği milletvekillerini o illere tekrar göndererek kanaat önderleriyle görüşmeler yapmaları talimatı verdiği öğrenildi. Yeni 'projeyle'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde izlenen dindar vatandaşlara şirin görünme stratejisinin benzeri uygulanacak.

13 Ekim 2019 Pazar 10:24
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı, yeni 'İmamoğlu'lar geliyor! O illere 'Proje Ekrem' modeli!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin düşük oy aldığı 24 ilde hazırlanan raporları yeterli bulmadığı öğrenildi.

Bu illerde, özellikle kanaat önderleriyle görüşülmesini isteyen Kılıçdaroğlu, milletvekillerini yeniden görevlendirdi. Yeni çalışmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde izlenen dindar vatandaşlara sevimli görünme stratejisinin bir benzeri uygulanacak.

Kılıçdaroğlu, CHP’nin oyunu artırma potansiyeli olduğu belirtilen 24 ilin ziyaret edilmesi için milletvekillerini görevlendirmişti. Bu kapsamda; Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat’a ziyaretler planmıştı. Eylül boyunca 106 milletvekili 24 ile giderek, belirli çevrelerle görüşmüş ve raporlar hazırlamıştı.

Raporlar, CHP’nin 4-6 Ekim tarihlerinde Abant’ta gerçekleştirdiği milletvekili kampında ele alınmıştı.

"Tekrar gidip kanaat önderleriyle görüşün"

Kamp süresince incelediği raporlardan memnun kalmadığı öğrenilen Kılıçdaroğlu'nun, “Aynı bölgelere tekrar gidip kanaat önderleriyle görüşün. Ben de daha sonra o illere giderek kanaat önderleriyle toplantılar yapacağım” dediği belirtildi. 

Grup Başkanvekilleri Kılıçdaroğlu’nun bu talimatının ardından yeni bir planlama yapmaya başladı. Bu çerçevede; meslek odaları, STK’lar muhtarlar ve vatandaşlar ile özellikle kanaat önderleriyle teması artıracak bir program hazırlanacağı belirtildi.

Söz konusu çalışmanın, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde izlediği stratejinin benzeri bir model olarak ele alınacağı kaydedildi.

Kılıçdaroğlu’nun da milletvekillerinin çalışmasını tamamlayacağı illere sırasıyla gideceği öğrenildi. Bu kapsamda CHP liderinin, her ay iki ili ziyaret etmesinin planlandığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 10:24
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Kırıkkale
  5. Bayburt
  6. Aksaray
  7. Yozgat
  8. Uşak
  9. Şanlıurfa
  10. Trabzon
  11. Rize
  12. Nevşehir
  13. Konya
  14. Kırşehir
  15. Kayseri
  16. Kastamonu
  17. Kars
  18. İstanbul
  19. Gümüşhane
  20. Gaziantep
  21. Erzurum
  22. Erzincan
  23. Çorum
  24. Çankırı
  25. Adıyaman
  26. Kemal Kılıçdaroğlu
  27. ekrem imamoğlu

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