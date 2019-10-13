Kılıçdaroğlu düğmeye bastı, yeni 'İmamoğlu'lar geliyor! O illere 'Proje Ekrem' modeli!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin düşük oy aldığı 24 ilde hazırlanan raporları yeterli bulmadığı öğrenildi.

Bu illerde, özellikle kanaat önderleriyle görüşülmesini isteyen Kılıçdaroğlu, milletvekillerini yeniden görevlendirdi. Yeni çalışmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde izlenen dindar vatandaşlara sevimli görünme stratejisinin bir benzeri uygulanacak.

Kılıçdaroğlu, CHP’nin oyunu artırma potansiyeli olduğu belirtilen 24 ilin ziyaret edilmesi için milletvekillerini görevlendirmişti. Bu kapsamda; Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat’a ziyaretler planmıştı. Eylül boyunca 106 milletvekili 24 ile giderek, belirli çevrelerle görüşmüş ve raporlar hazırlamıştı.

Raporlar, CHP’nin 4-6 Ekim tarihlerinde Abant’ta gerçekleştirdiği milletvekili kampında ele alınmıştı.

"Tekrar gidip kanaat önderleriyle görüşün"

Kamp süresince incelediği raporlardan memnun kalmadığı öğrenilen Kılıçdaroğlu'nun, “Aynı bölgelere tekrar gidip kanaat önderleriyle görüşün. Ben de daha sonra o illere giderek kanaat önderleriyle toplantılar yapacağım” dediği belirtildi.

Grup Başkanvekilleri Kılıçdaroğlu’nun bu talimatının ardından yeni bir planlama yapmaya başladı. Bu çerçevede; meslek odaları, STK’lar muhtarlar ve vatandaşlar ile özellikle kanaat önderleriyle teması artıracak bir program hazırlanacağı belirtildi.

Söz konusu çalışmanın, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde izlediği stratejinin benzeri bir model olarak ele alınacağı kaydedildi.

Kılıçdaroğlu’nun da milletvekillerinin çalışmasını tamamlayacağı illere sırasıyla gideceği öğrenildi. Bu kapsamda CHP liderinin, her ay iki ili ziyaret etmesinin planlandığı belirtildi.