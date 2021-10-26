  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu
Siyaset

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu

Halk TV programcısı Emin Çapa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayını belirlediğini bu ismin "partiler ile ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen" bir aday olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 12:05:00 -
Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu

Halk TV programcısı Emin Çapa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "partiler ile ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen" bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde çalışmalar yürüttüğünü öne sürdü.

Emin Çapa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu ile olduğunu söylediği bir görüşmeyi aktardı. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için görüştüğü kişinin 'liderlerin kafasındaki birçok girdiye yanıt verdiğini' iddia eden Çapa, o kişinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmadığını söyledi. Çapa'nın sosyal medyadan paylaştığı açıklama şöyle:

 "Aslında, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun bana ve Sn Karamollaoğlu'na görüşmeye gönderdiği adaya bir itirazım yok. Ama kamuoyu bunu ikinci Ekmelettin vakası olarak algılarsa diye hazırlık yapıyor, sorumluluğu Sn Kılıçdaroğlu'nun üzerine yıkıyorum' diyor.

Aslında Meral Akşener, sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ister. Bu durum kendisine tüm yetkileri kullanacak olan başbakanlık için pazarlık yapma şansı verir. Ayrıca Sn Yavaş'tan kesin emin değilim ama, sayın İmamoğlu'nun 'yetkisiz Cumhurbaşkanı' olmayı istemediğinden kesin olarak eminim.

İşte o yüzden Sn Kılıçdaroğlu'nun kendileriyle görüşmeye gönderdiği 'arkasında parti desteği olmayan' adayı ideal çözüm olarak görüyor. Dikkat ederseniz, 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Başbakan gibi yetki kullanabilir' diyor. Buradaki sorun kamuoyu bu adayı kabul eder mi?

Oradaki aday sayın İmamoğlu değil. Şu anda hiç kimsenin konuşmadığı, adı kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan bir aday. Partilerle ilişkisi olmadığı için 'bu adım tutar' denen bir aday var. Kendisinden onay almadan adını açıklayamam.

Ama liderlerin kafasındaki birçok girdiye yanıt veriyor. Ama o girdilerin büyük kısım halkın umurunda değil. Seçmen beğenir mi? Ben ciddi bir şok yaşadım. Henüz emin değilim.

Bu isimler gibi tanınan biri değil. Ama söylediğiniz mantığa yakın. Fakat henüz sadece konuşuyorlar. Yani bana söylenen bu."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gurbetçi

Birbirinizi yiyin
  • Yanıtla

Türkiyem

CHP nin içinden bir aday cikaramiyorlarsa ülkeyi nasil yonedecekler İthal adayla care Ariyorlar bu millet bilinmeyene oy vermez yazik CHP icinde bir aday cikaramadı
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Meral Akşener'in gönlündeki cumhurbaşkanı adayı belli oldu: İki ismin yan yana geçmesi yanlış!
Siyaset

Meral Akşener'in gönlündeki cumhurbaşkanı adayı belli oldu: İki ismin yan yana geçmesi yanlış!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği adaya 'hayır' demeyeceklerini belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fatih Sultan Mehm..
Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'ya sert cevap: Çapını aşar
Siyaset

Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'ya sert cevap: Çapını aşar

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcıs..
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı'na yetki
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı'na yetki

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Paketi düzenlemesine göre; Cumhurbaşkanı'na tütün mamulleri ve otomotivde ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi ve..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay