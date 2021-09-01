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Siyaset Kılıçdaroğlu Çorum'daki protestonun sebebini hala öğrenememiş! Saymaz'ı da al özür dilemeye git
Siyaset

Kılıçdaroğlu Çorum'daki protestonun sebebini hala öğrenememiş! Saymaz'ı da al özür dilemeye git

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da kendisine tepki gösteren bir kadının, CHP ile HDP ittifakı nedeniyle eleştirdiğini hala öğrenemedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 14:52:00 - 2021-09-01 15:42:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in programında konuştu.

Kendince gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu, Çorum'da kendisine tepki gösterilmesi hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ittifak yaptığı için eleştirildiğini hala anlayamayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Kabahat bu kadında değil, o kadını bu pozisyona taşıyan siyaset anlayışında. Bu ülkede beraber yaşıyoruz, beni sevmeyebilir. Böyle bir tepkiyi ortaya koyan siyasi atmosferi yaratan kişi bu işin sorumlusudur. Kadının tepkisini anlayışla karşılarız. Gelen tepkileri zaten makul karşılamak zorundayız. Hangi gerekçeyle tepki gösterdiğini öğrenmek isterdim. Belki kadın haklıydı, hatamız varsa hatamızı düzeltirdik.

Devleti yöneten kişiler kibirden uzak olacak. Eleştiriden ders çıkarmayı bilmemiz lazım. Kadın kabul ederse evine giderse evini ziyaret de ederim. Bu siyasi atmosfer böyle bir ortamı yaratıyor. Bu siyasi atmosferi yaratan da yukarıda oturan zat."

Saymaz'ı da al git

CHP yandaşı sözde gazeteci İsmail Saymaz, Çorum'da Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren kadına canlı yayında hakaret etmişti. Küstah sözlerle bir anneye karşı hakaretler savuran Saymaz, "Çok rahatsız oldum utanç verici. Rezil kadının teki, edepsiz, saygısız. Daha fazlasını da söylemek istiyorum ama şimdilik bu kadarıyla bırakayım." demişti.

Kılıçdaroğlu'nun, "Kadın kabul ederse evine giderim" sözlerinin ardından akıllara Saymaz'ın saygısızlığı da geldi. Kılıçdaroğlu'na, "Saymaz saygısızını da al, özür dilemeye git" çağrıları yapıldı. 

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