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Aktüel

Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü'yü kabul etti

Görüşmede Çiğli Belediyesinin kendi imkanlarıyla ürettiği solunum cihazı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tanıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 16:02:46 -
Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü'yü kabul etti

ANKARA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki görüşmede, Çiğli Belediyesinin kendi imkanları ile üretilen solunum cihazı Kılıçdaroğlu'na tanıtıldı. Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da hazır bulundu.

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