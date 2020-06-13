Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü'yü kabul etti
Görüşmede Çiğli Belediyesinin kendi imkanlarıyla ürettiği solunum cihazı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tanıtıldı
ANKARA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki görüşmede, Çiğli Belediyesinin kendi imkanları ile üretilen solunum cihazı Kılıçdaroğlu'na tanıtıldı. Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da hazır bulundu.