Kılıçdaroğlu CHP'den istifa edecek mi? Babacan cevapladı

DEVA lideri Babacan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçimleri kazanması halinde CHP Genel Başkanlığı görevini bırakmaması gerektiğini savundu.

Habertürk canlı yayınına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kılıçdaroğlu CHP'den istifa etmeli mi?" sorusunu, "Etmemesi parlamenter sisteme geçiş için avantajlı" şeklinde cevapladı.

Altılı masa olarak en çok tartışılan konunun, Cumhurbaşkanı adayının partisinden hangi noktada istifa edeceği olduğunu aktaran Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Üç tane seçenek vardı. Aday olduğu gün, Meclis'te yenildiği gün ya da parlamenter sisteme geçtikten sonra istifa etmesi. Bu üç tane seçeneğin de artıları, eksileri var. Biz üçüncü seçenek arasında mutabık kaldık.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, mevcut Cumhurbaşkanının -var ise- siyasi parti üyeliği sona erecektir. 'Var ise' çok eskiden kalan bir ifade. İlk taslaklarda koymuştuk bunu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bizim önerdiğimiz parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı partili olamıyor. Dolayısıyla Anayasa değişikliği yaptığımızda, yeni Anayasa gereği Cumhurbaşkanı partisinden ayrılmak zorunda.

Peki o güne kadar neden partisinin başında olmalı? Çok hassas bir geçiş süreci yöneteceğiz. Büyük depremin enkazını devralacağız. Çok ciddi bir ekonomik krizi devralacağız. Eğitim krizini devralacağız. Böyle bir dönemde Cumhurbaşkanının kendi partisinden ayrılması, partisi içinde yeniden bir başkan arayışı, Cumhurbaşkanının kendi partisiyle irtibatının dolayısıyla Meclis'teki grubuyla irtibatının kesilmesinin riskler oluşturacağını düşündük.

(Parlamenter sisteme geçilemezse ne olacak?) Geçilemezse o günkü şartlara bakılır. Bakarız iki sene geçti, üç sene geçti, o günkü şartlarda değerlendiririz."