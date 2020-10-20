Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu:(2)

TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP'nin "Askıda Ekmek Kampanyası"na ilişkin, "Bizim fakirliğimizi, bu iktidarın 18 yıl sonunda bizi getirdiği rezilliği bundan daha iyi dünyaya anlatamazsınız. O nedenle Sayın Bahçeli'ye yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Hatay'daki orman yangınlarına belediyenin de müdahale ettiğini belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a teşekkür etti. Bu yangınların söndürülmesinde katkı veren Mersin, Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Kahramanmaraş belediye başkanlarına da teşekkür eden Kılıçdaroğlu, bunu söylerken siyasi parti ayrımı yapmadıklarına işaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da evleri yanan ailelere yardımda bulunulduğunu ve yangında zarar gören içme suyu isale hattının yapıldığını da anlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğinin fikri, vicdanı ve irfanı hür olmasını istediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, bu çerçevede genç kuşakların yetiştirildiğini, Nobel ödülleri alındığını, sanatın ve kültürün geliştirildiğini, bazı üniversitelerin de dünyada söz sahibi olabildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fikri iktidarımızı hala tesis edemedik." dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Erdoğan, senin fikrin Orta Çağ fikri bile değil, sen ondan bile geridesin. Fikri iktidarda ahlak, erdem, bilgi, istişare lazım. Bir kişinin fikrinden değil, milyonların fikrinden söz ediyoruz. Sen kendi iktidarını korumak için 'Nasıl olur da 83 milyon benim söylediğimi tekrar ettiğinde ve 83 milyonun çocukları okula gittiğinde, 18 yaşına geldiğinde bunların tamamı bana oy verdiğinde fikri iktidar gerçekleşmiş olur...' Böyle bir dünya yok, Orta Çağ'da bile yoktu. 4+4+4'ü getirdin, şimdi 'Eğitimde reforma ihtiyacımız var.' diyorsun. Her bakan geldiğinde yeni bir reform yaptı. Ne oldu sonuç? Düşlediği eğitim sistemini ve fikri iktidarı gerçekleştirme şansı kocaman bir sıfırdır ama haberi bile yok. Hürriyete karşı olan birisinin fikri, vicdanı, irfanı hür insan istediğini duydunuz mu? Hürriyete karşısın sen."

- "Daha çok beklersin"

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eğitimin sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin hayata geçirilmesini istedi. Türkiye'de 3 milyon 37 bin öğrencinin internete girememesinin sorumlusunu soran Kılıçdaroğlu, "Türk Telekom'u götürdün Hariri ailesine peşkeş çektin, internete yatırım yapmadılar, kar elde ettiler. 'Borçları ödemiyorum.' dediler. Bugün öğrenciler internete giremiyorsa bunun sorumluluğu kimde?" dedi.

Kılıçdaroğlu, öğretmenlere ve ihtiyaç sahibi ailelere bilgisayar dağıtılması gerektiğini yineleyerek "Fatih Projesi'ndeki paralar nereye gitti? Ahkam kesiyor bir de, insanda biraz sıkılma olur. 'Para yok.' Tonlarca para var ama öğretmene, ihtiyaç sahibi aileye yok." ifadelerini kullandı.

Düşük gelirlilere ve bütün öğretmenlere ücretsiz internet öneren Kılıçdaroğlu, "Bunları dinlemiyor beyefendi, 'Fikri iktidarımızı hala tesis edemedik...' Daha çok beklersin. O gençler, 2023'te sandığa gelecekler, kimden hesap soracaklarını hep beraber göreceğiz. O çocuklara nasıl bir Türkiye bıraktığını her beraber göreceğiz. Onların hakkını hukukunu nasıl yediğini, o çocuklar senden de benden de iyi biliyorlar." görüşünü savundu.

- "17 yılda 489 milyar dolar tefecilere faiz ödediler"

Kılıçdaroğlu, "17 yılda 489 milyar dolar tefecilere faiz ödediler. 464 Osmangazi Köprüsü demek. Bu para nereye gitti? Tefeciye gitti. Beylerin fikri iktidarında tefeciye, bizim fikri iktidarımızda böyle bir şey yoktur; alın teri, emek, ücret, kalkınmak, bilgi, ahlak, adalet değerlidir." diye konuştu.

Bu tutarla 4 bin şehir hastanesi yapılabileceğini de belirten Kılıçdaroğlu, "Her bir vatandaş için, Vali 'Beni nasıl tanımazsın, o zaman dükkanını kapatın.' diyor ya, o vatandaş da dahil olmak üzere, 48 bin 732 lira ödenebilirdi. Aile başına ise 165 bin 689 lira ödenirdi. Bu paralar tefeciye gitti." ifadelerini kullandı.

- "Çağ açan bir proje"

Kemal Kılıçdaroğlu, MHP tarafından başlatılan "Askıda Ekmek Kampanyası"na ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Projeye bakın, ne proje ama. Çağ açan bir proje. Bizim fakirliğimizi, bu iktidarın 18 yıl sonunda bizi getirdiği rezilliği bundan daha iyi dünyaya anlatamazsınız. O nedenle Sayın Bahçeli'ye yürekten teşekkür ediyorum. Kuru soğana mahkum ettiniz. 21. yüzyıldan söz ediyorum. 83 milyon, bir avuç tefeciye hizmet eder hale geldik. Beyler tefecilere milyar dolarları yağdırırken, işinden olan adama 'Sana ayda 1168 lira vereceğim. Günde 39 lira. Krallar gibi yaşayacaksın.' diyor. Bunlarda vicdan var mı? Açlık sınırı 2448 lira. Açlık sınırının altında milyonlar var."

Çubuk'tan partisinin sosyal yardım ekibini arayan bir annenin yaşadıklarını paylaşan Kılıçdaroğlu, bu annenin evinde yiyecek bulunmadığı için 2 aylık bebeğine bakamayacak durumda olduğunu söylediğini aktardı. Kılıçdaroğlu, söz konusu anneye yardımda bulunduklarını belirterek "Bu, bize ulaşan bir kişi, böyle milyonlar var. Saraydaki zevat ve onun beslemeleri bunu asla bilmezler. Onların halkla, vatandaşla, çiftçiyle, esnafla, emeklilikte yaşa takılanlarla, muhtarlarla hiçbir ilgileri yoktur. Onlar saray gözlüğünden bakıyorlar dünyaya." diye konuştu.

- "Evlatlarımız geleceklerini yurt dışında arıyor"

Kemal Kılıçdaroğlu, genç kuşağın geleceği Türkiye'de değil yurt dışında aradığını savunarak yapılan bir anketi anlattı. Mayıs ayında gençlere yöneltilen "İmkanınız olsa yurt dışına yerleşip orada yaşamak ister misiniz?" sorusuna Türkiye genelinde yüzde 62,5'inin "evet" yanıtını verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "AK Parti'li gençlerin yüzde 47,3'ü de 'İmkanımız olsa yurt dışına giderdik.' diyor. Bu tablonun sorumlusu kim?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, eylülde yapılan gençlik araştırmasındaki "Size kalıcı olarak başka bir ülke vatandaşlığı verilirse Türkiye'yi terk edip o ülkeye yerleşmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna yüzde 64'ün "Evet terkederim." karşılığını verdiğini belirterek, "Böyle bir gençlik yetiştirdiler. Beka sorunu, beka sorunu... Bundan daha büyük beka sorunu olur mu? Bizim yetiştirdiğimiz evlatlarımız geleceklerini yurt dışında arıyorlar. Erdoğan'ın ve beslemelerinin sayesinde arıyorlar." sözlerini sarf etti.

Üniversiteyi bitirmiş, taşı sıksa suyunu çıkaracak gençlerin yıllardır işsiz olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bunlarda ahlak var mı Allah aşkına? Ben konuşunca rahatsız oluyorlar, zaten rahatsız olun, önlem alın diye konuşuyorum. Türkiye'yi 18 yılda bu hale getirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

- "Korkudan bir şey söyleyemiyorlar"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Suudi Arabistan'ın Türk mallarına ambargo uyguladığı" yönündeki söylemleri anımsatarak, "Korkudan bir şey söyleyemiyorlar. Bunlar İstanbul'un ortasında, konsoloslukta adamı doğradılar, ceset dahil hepsini aldılar, uçaklarına bindiler ve gittiler. Bir şey söyleyemedin. Cezayı kim çekiyor? Erdoğan çekse, 'Cezasını çekiyor, tamam.' derim. Bu ülkenin sanayicisi, üreticisinin ne günahı var? Senin izlediğin politika yüzünden fatura onlara çıkıyor. Bütün bunlara rağmen 23 Eylül'de 'Suudi Arabistan milli günü kutlu olsun.' diye havaalanlarına afiş asılıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime yönelik, "Bunlar kabile devletlerinin yaptığı işlerdir." sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sen Kızılderili kabile reisinin dünya siyaset tarihine giren açıklamalarını acaba okudun mu? Biz kabile devletinden daha da gerideyiz, adam bunun farkında değil. Gelenek, görenek, anayasa, adalet kaldı mı? Hayır. Keşke kabile devleti konumunda olsaydık, hiç değilse oturur tartışırdık. Devletin bütün çivilerini söktüler. Sen anayasayı ihlal eden, 'Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyorum.' diyen adamı yakında Yargıtaya veya Anayasa Mahkemesine üye yapacaksın. Yalandan fikri iktidar olunmaz; önce dürüst, ahlaklı, herkesin düşüncesine saygılı olacaksınız. 18 yıldır söylüyor, geldiğimiz noktada söylediklerinin tamamının yalan olduğu çıktı ortaya."

(Sürecek)