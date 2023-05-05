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Gündem Kılıçdaroğlu çamura yattı: Hackerlarla anlaşma yapıldı
Gündem

Kılıçdaroğlu çamura yattı: Hackerlarla anlaşma yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-05 00:38:00 -
Kılıçdaroğlu çamura yattı: Hackerlarla anlaşma yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında hackerlarla anlaşma yapıldığını iddia etti.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında gündemdeki sorulara cevap verdi.

"Provokasyon olabilir"

14 Mayıs gecesi seçimi kazanmaları halinde muhalefeti destekleyen seçmenlere önemli bir çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sevinç gösterileriyle sokağa çıkıldığında taşkınlık yapılabilir, bazıları provokasyona gelebilir. Eli silahlı unsurlar sokağa çıkabilir. Dolayısıyla buna izin vermeyecek bir ortamı yaratmak zorundayız. Seçimi kazanmamız halinde seçmenlerimizin sokağa çıkmamasını rica ediyorum. Provokasyona açık bir ortam olabilir, o ortamı yaratmamak gerekiyor" ifadesini kullandı.

"Yardımlar arttı"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Şikayet etmeyen hemen hemen hiçbir kesim yok. Sarayda oturup 4-5 yerden maaş alanların durumu gayet iyi, dış politikayla ilgili bir makale bile okumamış kişilerin büyükelçiliğe atandığını görüyorsunuz. Havuz medyasının da keyfi yerinde, onlara da kamu bankalarından kaynak aktarılıyor. 4-4,5 milyon hane sosyal yardım alıyor. Aslında bu sosyal yardımlar sınırlı sayıda ve şöyle bir propagandayla yapılıyor: Bakın iktidar değişirse siz bunları alamazsınız. Bir anlamda tehdit ediyorlar, aynı propagandayı yerel seçimlerde de yaptılar. Oysa hiçbir yardım kesilmedi, tam tersine arttı. Belediye başkanlarımız yardımları kişilerin onurlarını koruyarak yapıyorlar, afişe etmeden yapıyorlar. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek, bu insani bir kuraldır. Sosyal yardımlar yapılırken hiçbir parti ayrımı yapılmadı. Hangi görüşten olursa olsun kişinin ekonomik durumu göz önüne alındı. AK Parti tam tersini yapıyor.

"Yurt dışından bazı hackerlarla anlaşma yapıldı"

Ses ve görüntüleri değiştirerek olumsuz propaganda yapabiliyorlar. Bu bilgi geldiğinde önce araştırdık, yurt dışından bazı hackerlarla anlaşma yapıldığını ve bitcoin üzerinden ödeme yapıldığını öğrendik. Bunu yapanlar uluslararası casus şebekelerinin tuzağına düşmüş durumdalar.
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