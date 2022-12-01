Kılıçdaroğlu buna ne diyecek? Akşener öyle bir şey söyledi ki...

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in milletvekillerine yaptığı "Benimle bu kutlu yürüyüşe var mısınız?" çağrısını Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyali olarak değerlendirdi.

İşte Abdülkadir Selvi'nin bugünkü yazısı:

Lafı hiç uzatmadan söyleyeyim.

Meral Akşener’in İYİ Parti milletvekillerine yaptığı “Benimle bu kutlu mücadeleye var mısınız?” çağrısı cumhurbaşkanlığı kulislerini hareketlendirdi.

Şimdiye kadar “Ben başbakanlığa talibim” diyen Akşener’in ilk kez cumhurbaşkanı adaylığı sinyali olarak değerlendirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu da CHP’nin İzmir Seferihisar kampında, “Siz gerçekten benimle birlikte misiniz” diye çıkış yapmıştı. Kılıçdaroğlu daha kürsüden inmeden Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş destek tweet’leri atmıştı. Bu gelişme üzerine Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığı kesinleşti yorumları yapılmıştı.

Meral Akşener’in, “Benimle bu kutlu mücadeleye var mısınız?” çağrısı da aynı şekilde değerlendirildi. Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı sinyalini verdi diye yorumlandı.

AKŞENER SESLERİ

Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, “İYİ Parti olarak Akşener aday olsun diye bastırıyoruz” demişti.

İYİ Parti’de Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olması yönünde güçlü bir eğilim var. İl başkanları toplantısında da bu konu gündeme gelmişti. İl başkanları Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanamayacağını belirterek, Akşener’in aday olmasını istemişlerdi. Akşener onlara, “Ben başbakanlığa talip olduğumu açıkladım. O defter kapandı” yanıtını vermişti. Ama Akşener dedi diye o defter kapanmadı. Tam aksine dünkü açıklaması ile yeni bir sayfa açılmış oldu.

İYİ PARTİ’DEKİ EĞİLİM

İYİ Parti’deki tablo şöyle:

1) “Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olsun eğilimi” güçlü. Akşener son açıklamasıyla bu yönde bir sinyal verdi. Çünkü 6’lı masada artık ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda kaçamayacağını gördü. Akşener, 6’lı masa toplantısı öncesinde partisine adaylık mesajını verdi.

2) İYİ Parti’de Akşener olmazsa Mansur Yavaş olsun lobisi güçlü. Koray Aydın, Yavuz Ağıralioğlu ve Buğra Kavuncu gibi ülkücü kökenli isimler, Mansur Yavaş’ın adaylığını destekliyor.

3) Meral Akşener, il başkanlarının, “Siz aday olmazsanız Mansur Yavaş aday olsun” yönündeki talepleri karşısında, “Aday olmuyor. Ne yapayım, kolundan tutup aday mı yapayım?” diye tepki göstermişti. Lütfü Türkkan’la birlikte hareket eden bir grup ise Mansur Yavaş’ın adaylığına karşı. Meral Akşener’in adaylığını ön plana çıkararak Mansur Yavaş’ın önünü kesmeye çalışıyorlar.

4) Lütfü Türkkan kendisine yakın gazetecilere, Mansur Yavaş’ın aday değilim dediğini sızdırıyor. Oysa Mansur Yavaş şu ana kadar aday olmadığını açıklamayarak kapıyı açık tutuyor.

DENKLEM DEĞİŞTİ

6’lı masa ortak aday çıkaracak mı?

Bu ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu olacak mı?

İbre Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’a döner mi?

Şimdiye kadar hep bu soruların yanıtlarını aradık. Ama artık dün itibarıyla “Meral Akşener aday olur mu?” sorusunu da eklemek gerekiyor.

ÇOKLU ADAY

Peki 6’lı masa ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarabilecek mi? Yoksa çoklu aday seçeneği mi güç kazanıyor?

1) Kemal Kılıçdaroğlu, ortak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. O nedenle 6’lı masaya CHP’den başka bir isim gitmeyecek. CHP sadece Kemal Kılıçdaroğlu ismini önerecek.

2) Meral Akşener’in adaylık sinyali vermesi denklemi altüst etti. Akşener, “Kazanacak aday” diyerek Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmadığını göstermişti.

3) Mansur Yavaş, adaylık için ibrenin kendisine dönmesini bekliyor.

4) Kılıçdaroğlu’nun ABD ve İngiltere gezisi ile başörtüsü çıkışı nedeniyle siyasi hata yaptığını düşünen Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı ve CHP genel başkanlığı için çalışmalarını hızlandırdı.

İMAMOĞLU ADAY MI

Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki çalışmalarını hızlandıran Ekrem İmamoğlu’nun, yüz bin imza toplayarak aday olma seçeneğini araştırdığı söyleniyor. İmamoğlu’nun yüz bin imza toplayarak aday olması durumunda HDP’nin desteğine güvendiği belirtiliyor. İmamoğlu’nun HDP ile CHP ve İYİ Parti seçmeninden oy alarak Erdoğan’ın karşısında ikinci tura kalan aday olmayı planladığı söyleniyor. Ama bu durumda İmamoğlu’nun CHP’den istifa etmesi gerektiği ifade ediliyor.

KRİTİK EŞİK

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde, karşısına aday olursa CHP’de kalamaz deniliyor. İmamoğlu’nun da bunun farkında olduğu, yüz bin imza toplamayı 6’lı masaya karşı bir koz olarak kullandığı ifade ediliyor. İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmak için çalışmalarını hızlandırdığı bir gerçek ama Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olmak ya da CHP’den istifa etmek gibi kritik konularda henüz bir karar vermediği söyleniyor. Doğru. Çünkü bunlar siyasi hayatına mal olabilecek kadar önemli konular.

KILIÇDAROĞLU’NDAN VETO

Kılıçdaroğlu’nun, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylığına kesin bir dille karşı çıktığı söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun, “Ben cumhurbaşkanı adayı olmasam dahi ikisi de aday olamaz” dediği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun, “Onlar dış politikadan ne anlar? Milli güvenlikten ne anlar? Ekonomi yönetiminden ne anlar” dediği söyleniyor.

6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı konusunda bir bilgisayar programı olsaydı şimdiye kadar çökerdi. Çünkü her an yeni bir gelişme yaşanıyor. Tam, “Ortak aday konusu tamam” dediğiniz anda çoklu aday seçeneği güç kazanıyor. “Kılıçdaroğlu ortak aday” dediğiniz anda Akşener ismi gündeme geliyor.

AKŞENER FAKTÖRÜ

Meral Akşener, 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak cumhurbaşkanı adaylığını önlemişti. Akşener için, CHP kulislerinde, “Akşener 2018 seçimlerinde Abdullah Gül için yaptığını bu seçimlerde de Kılıçdaroğlu için yapabilir” yorumları yapılıyor.

Akşener’in adaylık çıkışı ile ortak aday ihtimali gerilirken, çoklu aday seçeneği güç kazandı.