  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kılıçdaroğlu bu işe ne diyecek? Akşener'den gazı alan İmamoğlu adaylığının ilk sinyalini böyle verdi
Siyaset

Kılıçdaroğlu bu işe ne diyecek? Akşener'den gazı alan İmamoğlu adaylığının ilk sinyalini böyle verdi

Hapis cezası kararını lehine çevirmeye çalışarak mağdur rolü oynayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun engellemelerine karşı İYİ Parti lideri Meral Akşener'in gazıyla cumhurbaşkanlığı adaylığının ilk sinyalini verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 19:27:00 -
Kılıçdaroğlu bu işe ne diyecek? Akşener'den gazı alan İmamoğlu adaylığının ilk sinyalini böyle verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine 'ahmak' diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin konuşurken cumhurbaşkanlığı adaylığına göz kırptı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB tarafından inşa edilecek Şişli Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezinin temel atma törenine katıldı.

"Her şeyin zamanı var"

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği için hakkında verilen mahkumiyet kararına itiraz edip etmediğine yönelik soruya, "Her şeyin zamanı var. Hukukçularımız takip ediyor. Doğru zamanda, doğru itirazlar yapılacaktır. Umarım istinaf sürecinden geri döner." karşılığını verdi.

Mahkeme kararını lehine çevirerek Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de desteğiyle 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' için yolunu açan İmamoğlu, açıklamalarında da genel başkanına göndermede bulunuyor.

İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyali

Saraçhane'de 2019'daki seçiminin ardından yapılan miting ile dünkü miting arasındaki farkın sorulması üzerine de İmamoğlu, "Vallahi o gün ne kadar kararlıysam, bugün de o kadar kararlıyım. O gün ne kadar cesursam, bugün ondan daha fazla cesurum diyebilirim. O gün ne kadar gençsem, bugün de o kadar gencim. Yolumuza devam ediyoruz. Arkamızda daha kararlı bir milletin olduğunun da farkındayız. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yolumuz uzun." diye konuştu.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23