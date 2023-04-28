"Kılıçdaroğlu bizimle aynı çizgide buluştu" diyen HDP'li Pervin Buldan: Oyumuzu Kılıçdaroğlu'na vereceğiz

Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de düzenlenen toplantıda konuşan Buldan, "Buradan bir kez daha söz veriyoruz. Sizleri AKP'den kurtaracağız." iddiasında bulundu.

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizimle aynı çizgide buluştuğu..."

Buldan, "Bugün itibarıyla cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalarımızı artık meydanlarda, her yerde yapmaya başladık. Ve diyoruz ki 'Bir oy Yeşil Sol'a, bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na.' Bunun sebebi elbette ki belli. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizimle aynı çizgide buluştuğu, bizim de bu tek adam rejimini değiştirmek adına, onların da böyle bir hamlesi olması dolayısıyla bu seçimde cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz." dedi.

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