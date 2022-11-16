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Siyaset Kılıçdaroğlu bir de şansını böyle deneyecek! Seçmenini alamayınca besteciyi aldı
Siyaset

Kılıçdaroğlu bir de şansını böyle deneyecek! Seçmenini alamayınca besteciyi aldı

11 yıldır AK Parti'den seçmen alamayan ve yüzde 20-25 bandında çakılan Bay Kemal, AK Parti'nin zaman zaman kullandığı şarkının sahibini transfer etti "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının yazarı Aşkın Tuna CHP'ye katıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Aşkın Tuna'dan seçim şarkısı istediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 17:59:00 - 2022-11-16 19:47:26
Kılıçdaroğlu bir de şansını böyle deneyecek! Seçmenini alamayınca besteciyi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim şarkısı olarak kullandığı ve genellikle mitinglerinde katılımcılarla birlikte seslendirdiği “Beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısının söz yazarı besteci Aşkın Tuna, CHP’ye katıldı.

Sanatçıya rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Aşkın Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sanatçı da olsam artık siyasetin dışında kalma lüksüm yok. Ülkemizin aydınlık yarınları için ben de göreve hazırım” dedi.

Seçim şarkısı istedi

Odatv'ye konuşan Aşkın Tuna, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine şarkı çalışmalarına başladığını söyledi.

"Daha tabi Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı belli değil. Ancak parti içinde bir çalışma yapacağım" diyen Aşkın Tuna, "Parti görev verdiği takdirde her zaman yerine getiririm" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Ahmet Faruk

Malum Bay Kemal eşcinsellerin fahri başkanı. Yani eşcinsellerin lideri Acaba Haziran'da eşcinsellerdende adayları olacakmı.

Ceto

Buyastan sonra tam yerini buldun seni ancak teneşir paklar CHn hayrlı olsun
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