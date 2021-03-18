Kılıçdaroğlu bile bu kadar hızlı değildi! “1 gecede 6 milyon oy kaptık”

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'ne terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin kapatılması için başvuru yaptı.

Dün yapılan başvurunun ardından HDP'li eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar, ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı.

Buldan açıklamasında, kapatma davası sonrası oy oranlarının arttığını iddia etti.

Oy oranlarının yüzde 20'ye çıktığını söyleyen Buldan, "Dün akşamdan itibaren bize oy verenlerin sayısı 6 milyondu, dün akşamdan itibaren 12 milyona yükseldi. Bizim oy oranımız yüzde 11,5-12'ydi, dün akşam itibarıyla bizim oy oranımız yüzde 20'lere yükseldi. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.