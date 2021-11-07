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Gündem Kılıçdaroğlu beceremeyince Kaftancıoğlu devreye girdi
Gündem

Kılıçdaroğlu beceremeyince Kaftancıoğlu devreye girdi

İstanbul’da düzenlenen maratona katılan HDP ortağı CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu, komik görüntüler verdi. Rüzgar nedeniyle yeleğinin önünü kapatamayan Kemal Kılıçdaroğlu’nu gören Kaftancıoğlu yardım etmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 14:51:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da düzenlenen maratona katıldı.

Parti liderlerine eşlik etmek için birçok siyasi isim oradaydı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na özel ilgisi dikkatlerden kaçmadı.

Köprünün üzerinden yürürken rüzgar nedeniyle önünü kapatmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ilk denemelerinde başarılı olamadı.

Durumu fark eden Canan Kaftancıoğlu fermuarı çekmek istedi ancak Kılıçdaroğlu buna izin vermedi.

 

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