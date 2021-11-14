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Siyaset Kılıçdaroğlu Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti
Siyaset

Kılıçdaroğlu Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen mimar Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 16:34:00 -
Kılıçdaroğlu Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice katledilen mimar Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen mimar Başak Cengiz'in ailesine CHP'den ziyaret geldi.

Ankara'daki ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında katledilen Başak Cengiz'in Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Cengiz Ailesi’ne, olaydan duyduğu üzüntüyü aktardı ve başsağlığı dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu daha sonra Başak Cengiz için kurulan taziye çadırına indi.

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla vahşice katleden Can Göktuğ Boz'un fotoğrafı ortaya çıktı!
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla vahşice katleden Can Göktuğ Boz'un fotoğrafı ortaya çıktı!

Yaşam

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla vahşice katleden Can Göktuğ Boz'un fotoğrafı ortaya çıktı!

 

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